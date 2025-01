Al CES 2025 Hyperkin si ispira a Sony per il suo nuovo controller per Xbox

Hyperkin ha presentato il nuovo controller The Competitor per Xbox e PC al CES 2025. Il dispositivo, simile al DualSense di PlayStation, si distingue per il layout simmetrico degli stick analogici e l'utilizzo di tecnologia Hall effect per ridurre il drift.

The Competitor rappresenta un'importante novità nel panorama dei controller di terze parti per Xbox. Il design ricorda chiaramente il DualSense di PlayStation, con una disposizione simmetrica degli stick analogici inusuale per l'ecosistema Xbox. La caratteristica più rilevante è però l'adozione di sensori Hall effect per stick e grilletti, una tecnologia che offre maggiore resistenza al problema del drift rispetto ai controller ufficiali Xbox e PlayStation.

The Competitor si distingue dalla concorrenza per il layout simmetrico degli stick

Il nuovo controller di Hyperkin sarà disponibile in due varianti cromatiche, bianco/nero e total black. Tra le altre funzionalità spiccano due pulsanti posteriori rimappabili e un tasto per disattivare rapidamente il microfono, potete comunque vedere nel dettaglio il design guardando il video ufficiale di Hyperkin.

Sebbene non siano stati ancora comunicati prezzo e data di lancio ufficiali, è probabile che The Competitor arrivi sul mercato nel corso del 2025. Considerando il posizionamento solitamente più accessibile dei prodotti Hyperkin, ci si può aspettare un prezzo inferiore ai 100 dollari/euro.

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche ufficiali del controller The Competitor, sono le seguenti:

Design ispirato al DualSense di PlayStation

Layout simmetrico degli stick analogici

Tecnologia Hall effect per stick e grilletti

Due pulsanti posteriori rimappabili

Tasto dedicato per silenziare il microfono

Compatibilità con Xbox e PC

L'annuncio di The Competitor conferma l'attenzione di Hyperkin verso soluzioni innovative nel campo dei controller competitivi, puntando su caratteristiche apprezzate dagli utenti come la resistenza al drift e la personalizzazione. Resta da vedere come il nuovo dispositivo si posizionerà sul mercato in termini di prezzo e prestazioni rispetto ai controller ufficiali e alla concorrenza di terze parti.