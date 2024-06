Alan Wake 2 arriva in formato fisico: ecco le nuove Deluxe e Collector's Edition

Dopo una lunga attesa, finalmente Remedy Entertainment ha annunciato l'imminente disponibilità delle edizioni fisiche di Alan Wake 2, rispondendo così alle numerose richieste dei fan. Il gioco, originariamente rilasciato solo in formato digitale, sarà ora disponibile anche in due lussuose versioni fisiche: la Deluxe Edition e la più esclusiva Limited Collector's Edition.

Le due nuove edizioni fisiche includeranno non solo il gioco base ma anche l'Expansion Pass, che offre accesso a due espansioni: Night Springs e The Lake House, quest'ultima prevista per il rilascio a ottobre.

Le prenotazioni sono state aperte in data 8 giugno 2024, rendendo possibile l'acquisto per le console PS5 e Xbox Series X|S.

La Physical Deluxe Edition, venduta al prezzo di 79,99 euro, sarà disponibile dal 22 ottobre 2024. Questa edizione comprende:

Il gioco Alan Wake 2

L' Expansion Pass (con le espansioni Night Springs e The Lake House)

(con le espansioni Night Springs e The Lake House) Una cover reversibile con artwork esclusivi

Una copia digitale di Alan Wake Remastered

Vari bonus in-game, tra cui skin esclusive per le armi e gli abiti dei personaggi

Per i collezionisti più esigenti, la Limited Collector's Edition è proposta al prezzo di 199,99 dollari, acquistabile esclusivamente tramite Limited Run Games. Oltre a includere tutto il contenuto della Deluxe Edition, questa versione arricchisce l'esperienza con:

Una confezione esclusiva

Una replica della lampada Angel di Alan Wake

Un portachiavi luminoso dell'Ocean View Hotel

Un set di spille di Coffee World

Un artbook ufficiale di Alan Wake 2 di oltre 160 pagine

L'arrivo delle edizioni fisiche di Alan Wake 2 rappresenta un traguardo importante per i collezionisti, in quanto fin dalla sua uscita, e dalle prime dichiarazioni che volevano il titolo esclusivamente disponibile in versione digitale, tantissimi giocatori chiedevano a gran voce un'edizione fisica del gioco.

Ironicamente, però, all'interno di entrambe le edizioni sarà presente anche Alan Wake Remastered (attualmente difficile da reperire sia per PlayStation 5 che per Xbox Seris X|S) in versione digitale.