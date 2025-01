Brutte notizie per chi sta aspettando Alan Wake 2 su Steam

Dopo aver visto arrivare Alan Wake 2 in formato fisico, in seguito alle continue dichiarazioni da parte di Remedy Entertainment che sostenevano che non sarebbe successo, in molti hanno cominciato a chiedersi quando il secondo capitolo delle avventure del celebre scrittore sarebbe arrivato su Steam, anche in virtù della maggior adozione da parte dei giocatori PC dello store di Valve.

Purtroppo, però, Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha risposto a un utente su Reddit che gli chiedeva informazioni sulla possibile uscita del gioco sulla piattaforma di Valve, affermando categoricamente: "Non uscirà su Steam".

Senza i fondi di Epic Games, Alan Wake 2 probabilmente non sarebbe mai stato realizzato.

Per quanto la decisione di Epic Games, che ha finanziato interamente lo sviluppo del titolo, sia comprensibile sotto molti punti di vista, ha importanti implicazioni per il mercato dei videogiochi digitali e in particolare per il gioco di Remedy Entertainment.

Alan Wake 2, nonostante gli ottimi successi in termini di critica, non ha raggiunto il successo commerciale sperato, con circa 1,8 milioni di copie vendute finora. Il gioco non ha ancora generato profitti per Remedy Entertainment, limitandosi a rientrare dei costi dopo parecchi mesi dalla sua uscita.

La scelta di mantenere Alan Wake 2 esclusivo dell'Epic Games Store è chiaramente una strategia a lungo termine, pensata per garantire a Epic un titolo forte che, praticamente, obblighi gli utenti PC ad adottare, anche, lo store di Epic per poter giocare al titolo di Remedy.

Il problema, però, è che Epic Games è da sempre parecchio indietro risptto alla piattaforma di Valve in termini di User Experience, oltre al fatto che è risaputo che i giocatori PC preferiscano fruire tutto da una unica piattaforma (anche lo store di Xbox, al netto del Game Pass, viene comunque utilizzato molto meno rispetto alla piattaforma di Valve).

Nonostante le vendite aggiuntive che Steam garantirebbe al titolo (molti utenti PC non lo hanno giocato proprio per obbligo di dover essere fruito attraverso lo store di Epic), Epic Games vuole utilizzare il titolo come leva per attrarre più utenti al proprio store digitale.

Questa mossa sottolinea la crescente competizione nel settore della distribuzione digitale di videogiochi, con Epic Games che da anni sfida apertamente il dominio di Steam, con titoli in esclusiva temporale, o totale, e regalando titoli ai giocatori PC.