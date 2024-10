Alan Wake 2: arriva un grosso update per l'anniversario

Remedy Entertainment ha annunciato un importante aggiornamento per Alan Wake 2, in uscita il 22 ottobre. L'Anniversary Update introdurrà, infatti, numerose opzioni di accessibilità e miglioramenti al gameplay del popolare titolo horror.

Tra le principali novità spiccano funzionalità come munizioni infinite, uccisione con un colpo e invulnerabilità del giocatore. Questi strumenti permetteranno a un pubblico più ampio di godersi l'esperienza di gioco, adattandola alle proprie esigenze.

L'aggiornamento gratuito arriva in concomitanza con l'espansione a pagamento The Lake House, ma ne è indipendente. Oltre alle opzioni di accessibilità, verranno introdotti miglioramenti tecnici come il supporto ai controlli di movimento e un feedback aptico potenziato su PlayStation 5.

"Non possiamo credere che sia passato quasi un anno dall'uscita di Alan Wake 2"

Remedy ha colto l'occasione per ringraziare i fan: "Grazie a tutti coloro che hanno giocato e sono entrati a far parte della nostra community, non importa quando vi siete uniti o da quanto tempo siete fan".

Tra le novità tecniche figurano la possibilità di invertire l'asse orizzontale oltre a quello verticale, e miglioramenti al supporto del controller DualSense su PS5. L'aggiornamento mira a rendere il gioco più accessibile e personalizzabile.

Nonostante il successo di critica, Alan Wake 2 non aveva ancora raggiunto il pareggio finanziario ad agosto. Tuttavia, il gioco aveva già recuperato gran parte dei costi di sviluppo e marketing. Con questo aggiornamento, Remedy punta a mantenere vivo l'interesse attorno al titolo e potenzialmente ad ampliarne la base di giocatori, consolidando il franchise di Alan Wake nel panorama dei survival horror moderni.