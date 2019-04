Alcatraz: nuova mappa per la Battle Royale di COD

Alcatraz è la nuova mappa per la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4, Blackout. Scopriamo i dettagli grazie a un trailer.

Activision e Treyarch hanno condiviso un nuovo trailer di Alcatraz, una nuova mappa di Blackout, la modalità Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4. Alcatraz è già da ora disponibile su PlayStation 4. È ovviamente previsto l’arrivo anche sulle altre piattaforme, ma ciò avverrà più avanti.

La nuova mappa di Blackout, Alcatraz, è un’isola nebbiosa, caratterizzata da una notevole varietà di ambienti che conducono fino alla prigione che si trova in cima alla collina. Questa nuova ambientazione richiederà ai giocatori di elaborare nuova strategie e tattiche: ci sarà la possibilità di combattere su corto raggio in ambienti interni, così come sulla distanza in luoghi all’aria aperta.

Alcatraz è quindi la seconda mappa di Call of Duty: Black Ops 4 Blackout. Il mondo dei battle royale ha ormai conquistato molte IP, non solo Activision Blizzard. Anche EA, a breve distanza, ha proposto Apex Legends, sviluppato da Respawn Entertainment, e Tempesta di Fuoco (Firestorm) all’interno di Battlefield V.

Il filmato poco sopra ci permette di vedere in rapidissimi scorci cinematici cosa ci aspetta: le zone interne saranno caratterizzate anche da una notevole verticalità, grazie a funivie che collegano varie sezioni della mappa, all’interno della prigione. La zona della collina, invece, ci costringerà a fare molta attenzione ai cecchini, che avranno l’enorme vantaggio dell’altezza. Una volta all’interno, tra le celle, non avremo probabilmente molto spazio di manovra e dovremo dare prova di grandi riflessi. Diteci, credete di aver già esplorato e dominato la prima mappa di Call of Duty Black Ops 4 Blackout? Siete pronti per immergervi in Alcatraz e diventare i re della battle royale?