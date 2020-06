Alex Kidd: il capolavoro di SEGA ritorna, è ufficiale

Chi è nato nei magnifici anni ’80 sicuramente avrà provato o comunque visto Alex Kidd in Miracle World. Il titolo sviluppato e pubblicato da SEGA nel lontano 1986 per SEGA Master System è stata la prima vera mascotte della società multinazionale giapponese che voleva cercare di contrastare il famoso idraulico di casa Nintendo. Sappiamo tutti come è andata a finire, con l’arrivo prepotente di Sonic ed il povero Alex Kidd passato nel “dimenticatoio”.

Si sa che, passano gli anni ma i ricordi restano e quando una multinazionale come SEGA attua questa tipologia di annunci, il cuore di molti videogiocatori si scioglie come burro. Nella giornata di ieri infatti le compagnie Merge Games e Jankenteam hanno dichiarato che sono al lavoro sul remake chiamato Alex Kidd in Miracle World DX per PC, PlayStation 4 e Xbox One, in arrivo all’inizio del prossimo anno. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di lancio.

Questa nuova versione includerà nuovi boss, nuovi livelli, una colonna sonora rimasterizzati con nuovi brani inediti, una modalità boss rush ed il ritorno della mitica ed iconica morra cinese la quale ci permetterà di sconfiggere gli scagnozzi del malvagio Janken, una scelta a quei tempi singolare visto che a tutti gli effetti avevi il 50% di vittoria ma che con il tempo è diventata la punta di diamante di questo immortale titolo. Gli sviluppatori hanno dichiarato che Alex Kidd in Miracle World DX verrà lanciato durante i primi mesi del 2021 ma non hanno specificato se verrà rilasciata anche una versione fisica e soprattutto il prezzo, per eventuali informazioni a riguardo vi invitiamo a seguire le nostre pagine.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato al titolo originale per SEGA Master System? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Ricordiamo infine che il titolo avrà la possibilità di essere giocato anche in versione “originale” così da far salire il magone ai videogiocatori di vecchia data.