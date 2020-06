SEGA tornerà a produrre console? Ecco la risposta del CEO

In questi giorni SEGA è tornata prepotentemente sotto le luci dei grandi riflettori, un po’ per festeggiare i 60 anni della storica azienda giapponese e un po’ per le insistenti voci di un grosso e rivoluzionario annuncio in arrivo che avrebbe coinvolto la compagnia. Effettivamente gli annunci sono stati due: il Game Gear Micro e FOG Gaming, ma possiamo tranquillamente dire che nessuno dei due è risultato abbastanza rivoluzionario per l’intera industria.

In questi giorni però, c’è stato chi ha voluto sperare nel ritorno di una console brandizzata SEGA. Un desiderio molto forte per chi ha molto a cuore la compagnia di Tokyo, e proprio a tal proposito sono arrivate tempestive le parole di Haruki Satomi, CEO di SEGA. Alla domanda su un possibile ritorno della società nella produzione di console, Satomi ha risposto che “per il momento non c’è alcun piano a riguardo.”

Il CEO di SEGA ha poi voluto parlare del futuro della compagnia e di ciò che gli appassionati dello storico marchio si potranno aspettare dalle produzioni future. Stando alle parole di Satomi, sebbene nel recente passato alcuni titoli non hanno saputo centrare il bersaglio, proprio con lo slogan GO SEGA inaugurato con il sessantesimo anniversario, viene racchiuso quello spirito che ha da sempre contraddistinto la compagnia e che verrà messo in mostra nel prossimo futuro.

Sembra quindi che chiunque sperava nel ritorno di SEGA nel mercato delle console dovrà rimettere quel proprio desiderio nel cassetto, almeno per il momento. Cosa ne pensate delle parole recenti parole di Haruki Satomi? Pensate che prima o poi rivedremo una console della compagnia di Tokyo?