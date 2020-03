Aliens Hadley’s Hope: nuove informazioni sul gioco di Alien cancellato

Da molto tempo che ormai i fan della saga dello Xenomorfo più famoso del grande schermo, attendono notizie su un nuovo gioco dedicato ad Alien. Come ben sappiamo, l’ultimo gioco della saga cinematografica di stampo horror risale al 7 ottobre 2014, quando un certo Alien Isolation debuttò sulle piattaforme di scorsa generazione. Il titolo sviluppato dagli studi di The Creative Assembly e pubblicato da SEGA, riscosse un enorme successo per gli amanti del genere horror, grazie soprattutto alle sue ambientazioni claustrofobiche e alla superba intelligenza artificiale dello Xenomorfo.

Negli ultimi tempi un altro team, quello di 3D Realms, ha ammesso di aver lavorato a un progetto che purtroppo è stato recentemente cancellato. Il gioco in questione sarebbe stato intitolato col nome di Aliens: Hadley’s Hope. Ad informarci sulle caratteristiche di questo titolo, che a quanto pare doveva essere un’avventura multiplayer in prima persona, è stato direttamente Frederik Schreiber, il Vice Presidente di 3D Realms.

Digging through some old @SlipgateIron / @3DRealms pitches. Here's a few more snippets of the Aliens game which we unfortunately never got the opportunity to do.

(Marines vs Aliens gameplay loops in following tweets) pic.twitter.com/a18FayFzGU

— Frederik Schreiber (@Freschism) March 15, 2020