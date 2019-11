Alien Isolation: a dicembre uscirà su Nintendo Swicth

Alien Isolation ha lasciato un ottimo ricordo a tutti i giocatori che si sono imbattuti nell’opera sviluppata dai ragazzi di Creative Assembly. Al momento il titolo è ritenuto all’unanime il miglior prodotto videoludico sotto licenza Alien, tanto che sono in molti a chiedere a gran voce un nuovo capitolo che ne segua le orme.

Dopo cinque anni dall’uscita di Alien Isolation adesso anche i possessori di Nintendo Switch potranno mettere le mani sul survival horror fantascientifico. L’annuncio arriva da parte di Feral Interactive, già editore delle versioni OS X e Linux, rendendo noto che il titolo uscirà il prossimo 5 dicembre, giusto prima della fine dell’anno.

La versione di Alien Isolation per Nintendo Switch includerà tutti i sette DLC già rilasciati su console e PC, in più verranno supportati Rumble HD e il giroscopio sui controller dell’ibrida Nintendo. Questo sarà un più che ottimo momento per recuperare uno dei titoli più apprezzati da pubblico e critica di questa generazione videoludica in un pacchetto che comprende l’esperienza completa, anche il DLC Unica Superstite con protagonista Ellen Ripley.

Alien Isolation è ambientato anni dopo gli avvenimenti del primo film Alien, Amanda Ripley viene informata che la scatola nera della nave spaziale Nostromo è stata rintracciata e recuperata da una nave chiamata Anesidora, e che è stata trasferita sulla stazione spaziale Sevastopol. Siete interessati a giocare ad Alien Isolation su Nintendo Switch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.