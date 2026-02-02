GOG sta regalando uno dei pilastri fondamentali del survival horror: la trilogia originale di Alone in the Dark è disponibile gratuitamente sulla piattaforma di CD Projekt fino al 15 febbraio. Si tratta di un'occasione imperdibile per recuperare i giochi che hanno gettato le basi del genere, anticipando persino il primo Resident Evil e introducendo per la prima volta il 3D in un horror videoludico. La promozione include non solo i tre capitoli principali, ma anche Jack in the Dark, uno spin-off promozionale rilasciato nel 1993 che raramente viene menzionato nelle retrospettive della serie.

Per accaparrarsi i titoli è necessario visitare la pagina dedicata sul sito GOG e accettare di ricevere comunicazioni marketing via email da parte di GOG e CD Projekt. Una volta completata la registrazione alla newsletter, i giochi resteranno permanentemente nella libreria dell'utente, senza alcun limite temporale per il download o l'installazione. La finestra per riscattare l'offerta si chiuderà giovedì 15 febbraio alle 15:00 ora italiana, momento oltre il quale non sarà più possibile aggiungere gratuitamente questi classici alla propria collezione.

Tutti e tre i capitoli di Alone in the Dark fanno parte del GOG Preservation Program, l'iniziativa della piattaforma che mira a garantire la giocabilità perpetua dei classici PC anche dopo che gli sviluppatori originali hanno cessato il supporto. Questo significa che i tre giochi, originariamente usciti rispettivamente nel 1992, 1993 e 1995, sono stati opportunamente modificati per girare senza problemi su Windows 10 e Windows 11. Il programma si occupa di risolvere incompatibilità hardware e software, assicurando che titoli storici rimangano accessibili alle nuove generazioni di giocatori senza necessità di configurazioni complesse o emulatori esterni.

Il GOG Preservation Program conta attualmente 271 giochi, con l'ambizione di espandersi all'intero catalogo della piattaforma nei prossimi anni

Le versioni distribuite supportano anche i salvataggi cloud e, caratteristica distintiva di GOG, sono completamente DRM-free. Questo approccio anti-DRM (Digital Rights Management) permette ai giocatori di installare e avviare i titoli anche offline, senza verifiche di sicurezza online o autenticazioni continue. Una filosofia che continua a differenziare GOG da Steam e dalle altre piattaforme digitali, particolarmente apprezzata dai puristi del possesso digitale e dai collezionisti preoccupati dalla preservazione a lungo termine.

Il valore storico di Alone in the Dark nel panorama videoludico è indiscutibile: il primo capitolo rappresenta il debutto del 3D poligonale nel survival horror, un'innovazione tecnica che ha definito gli standard estetici e di gameplay del genere per oltre un decennio. Prima che la villa Spencer e gli zombi di Raccoon City diventassero iconici, Derceto Manor e i suoi orrori lovecraftiani hanno mostrato al mondo come l'esplorazione tridimensionale potesse amplificare tensione e claustrofobia in modi prima impensabili per i giochi bidimensionali.

Il GOG Preservation Program ha recentemente ampliato il proprio catalogo con titoli di spessore come Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy IX e i remake 3D di Final Fantasy III e IV, aggiunti solo la settimana scorsa. Tra le altre inclusioni recenti figurano Rayman 2, Screamer, Cold Fear e quattro collezioni della saga Total War. GOG ha chiarito che l'obiettivo finale è includere l'intera libreria della piattaforma, composta da migliaia di giochi PC, ma ha sottolineato come ogni titolo richieda un processo di adattamento individualizzato che renderà l'operazione graduale e distribuita nel tempo.