Mentre la Gamescom 2023 è alle battute finali, Amazon continua a sorprenderci con sconti imperdibili lanciati in occasione della fiera dedicata al mondo videoludico. Fino al 3 settembre, infatti, grazie alla Gaming Week, avrete l’opportunità di cogliere una serie di offerte vantaggiose su periferiche, accessori e, naturalmente, videogiochi che soddisfano ogni piattaforma e preferenza.

Nei giorni scorsi abbiamo esplorato le migliori occasioni legate ai giochi per PS5 e Xbox Series X, mentre oggi ci concentreremo su Nintendo Switch, la terza e ultima delle console principali attualmente sul mercato. Dato che i titoli Nintendo difficilmente vengono scontati le offerte della Gaming Week rappresentano delle opportunità ancor più imperdibili: ne abbiamo selezionati 7 tra i più interessanti, e di seguito li troverete ordinati in una comoda lista.

Amazon Gaming Week: 5 giochi Switch in sconto

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Cosmic Edition | 28,48€ (29,99€)

Non potevamo non iniziare la lista con l’idraulico più amato di sempre, in questo caso accompagnato dagli esilaranti Rabbids. In Mario + Rabbids: Sparks of Hope, sequel del titolo sviluppato da Ubisoft Milano, verrete catapultati in una nuova avventura di dimensioni cosmiche insieme a Mario, Rabbid Peach e tutti i loro amici. Per riportare l’ordine nella galassia e salvare gli Spark, infatti, dovrete intraprendere in un viaggio attraverso pianeti misteriosi e pieni di sorprese per sconfiggere Cursa e i suoi scagnozzi. Sarà necessario armarsi di astuzia per annientare i nemici attraverso l’innovativo sistema di combattimento che mescola tattiche a turni e azione in tempo reale. Nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un sonante 9, per cui se ancora non l’avete giocato è giunto il momento perfetto per recuperarlo!

Pikmin 4 | 49,99€ (59,99€)

Tra i giochi scontati con l’Amazon Gaming Week c’è anche Pikmin 4, il nuovo e recentissimo capitolo della saga che rappresenta un mix di strategia in tempo reale ed esplorazione. Vestirete i panni del Capitano Olimar, il quale va alla scoperta di un misterioso pianeta accompagnato dai Pikmin, piccole adorabili creature colorate con abilità uniche. Il loro schieramento sul campo permette, infatti, di superare ostacoli se si sfruttano le loro capacità in modo strategico. Ogni passo rappresenta una scoperta che avvicina alla svelatura dei segreti del pianeta. Le decisioni che prenderete durante l’avventura avranno un impatto diretto, creando un’esperienza unica e coinvolgente in cui ogni scelta sarà fondamentale. Insomma, Pikmin 4 è un’avventura avvincente che mescola esplorazione, strategia e narrazione in un universo unico, per cui se siete alla ricerca di un titolo originale e completamente diverso da qualsiasi cosa abbiate mai giocato, questo fa per voi.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 54,00€ (58,42€)

Ritorniamo a parlare di Mario con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, dove potrete lanciarvi all’avventura con Mario, Luigi, Peach e Toad per salvare il Regno delle fate, da soli o in compagnia di altri tre amici. Questa versione include sia la remastered di nuova generazione di Super Mario 3D World che il DLC Bowser’s Fury, in cui dovrete aiutare Bowser Junior a far tornare alla normalità il suo papà in un’avventura tutta nuova. Avrete accesso, dunque, a un’esperienza che vi terrà impegnati svariate ore, e durante la quale potrete esplorare tantissime ambientazioni diverse e sfruttare abilità e potenziamenti come la super campanella. Se siete fan di Super Mario, nell’attesa che esca il nuovo capitolo Wonders, dovete assolutamente recuperare questa perla rilasciata in occasione del suo 35esimo anniversario.

Metroid Dead | 44,99€ (50,80€)

Sviluppato da MercurySteam, noti per il reboot di Castlevania, Metroid Dread è il sequel diretto di Metroid Fusion, gioco uscito su Game Boy Advance oltre 20 anni fa. Questo titolo racconta una nuova avventura di Samus Aran sul misterioso pianeta XDR, inseguita dal temibile parassita X, una forma di vita aliena rimasta in vita dai precedenti eventi. L’opera rielabora parte della trama di Metroid Fusion, ma può essere apprezzata autonomamente anche da chi non ha mai giocato su Game Boy. Durante l’avventura sarete messi a dura prova, cercando di sconfiggere gli androidi “E.M.M.I.” che cacciano Samus per raccogliere campioni di DNA e godendo di un’avventura coinvolgente ambientata in un ambiente a dir poco ostile.

Just Dance 2023 Edition | 34,29€ (59,99€)

Se siete appassionati di giochi ritmici e danza e, possibilmente, siete dotati di aria condizionata, non potete perdervi Just Dance 2023 Edition. L’iterazione più recente dell’iconica saga Ubisoft vi permetterà di ballare sulle note di decine di canzoni di successo come Dynamite dei BTS, As It Was di Harry Styles, Physical di Dua Lipa e molte altre, sia da soli che in compagnia degli amici. Sono disponibili, infatti, le modalità multiplayer sia locali che online, grazie alle quali potrete dare vita a feste all’insegna della musica. Inoltre, il gioco include anche 7 giorni di prova gratuita al servizio Nintendo Switch Online, così potrete provarlo per connettervi alla rete, giocare con gli utenti di tutto il mondo e cercare di superare i record mondiali!

