Mentre a Colonia sta per concludere la Gamescom 2023, continuano gli sconti lanciati da Amazon proprio in occasione della fiera dedicata al mondo videoludico. Fino al 3 settembre, infatti, grazie alla Gaming Week potrete approfittare di tantissime offerte su periferiche, accessori e, ovviamente, videogiochi per qualsiasi piattaforma o gusto.

Ieri vi abbiamo parlato delle migliori offerte dedicate ai giochi per PS5, mentre oggi ci concentreremo su quelle per Xbox Series X, ovvero la controparte next-gen di Microsoft. Nel catalogo della Gaming Week sono presenti tantissimi titoli interessanti compatibili con la console dotata di lettore disco, e di seguito ve ne proporremo 7 che, per prezzo o qualità, non potete assolutamente perdere.

Amazon Gaming Week: 7 giochi in sconto per Xbox Series X

Hogwarts Legacy | 52,97€ (69,99€)

Un vero e proprio fenomeno che ha spopolato nei primi mesi del 2023, Hogwarts Legacy è un action RPG open world che vi permetterà di immergervi completamente nell’affascinante mondo di Harry Potter. Interpretando un giovane studente al sesto anno dell’iconica scuola di magia e stregoneria, sarete protagonisti di una storia originale e inedita, rivelando i misteri della magia antica e affrontando un’ampia gamma di avversari, umani e non. La vostra avventura sarà unica, grazie a un grado di personalizzazione elevatissimo, dall’aspetto del vostro personaggio alla bacchetta. Inoltre, vi addentrerete in una mappa vastissima e incredibilmente dettagliata, che ha inizio proprio dal mastodontico castello di Hogwarts.

XIII | 9,98€ (49,99€)

Passiamo ora a un gioco meno conosciuto ma non per questo non meritevole, soprattutto considerando che grazie alla Amazon Gaming Week è in offerta a meno di 10 euro. Stiamo parlando di XIII, remake del gioco d’azione in prima persona cult che è stato inizialmente rilasciato nel 2003. Vestirete i panni di XIII, un uomo senza identità, in una campagna solista con numerosi colpi di scena. Ispirato all’omonima graphic novel, il titolo presenta un design cel-shading completamente reinventato e unico che vi farà apprezzare ancora di più la narrazione, durante la quale scoprirete di aver avuto un ruolo nell’omicidio del Presidente degli Stati Uniti d’America, rivelando la cospirazione più sorprendente mai nata nella storia del paese.

Elden Ring | 65,44€ (69,99€)

Elden Ring è uno dei titoli che ha maggiormente segnato il settore videoludico negli ultimi anni, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un 9.4, per cui se non l’avete ancora giocato è giunto il momento perfetto per recuperarlo. La lore di Elden Ring è stata concepita in collaborazione con il talentuoso George R.R. Martin, l’autore dei libri de Il Trono di Spade. Come tutti i titoli From Software, si tratta di una sfida impegnativa che metterà alla prova le vostre abilità, offrendovi ricompense altrettanto soddisfacenti una volta che avrete imparato le sue complesse meccaniche. Inoltre, questo action RPG non è solamente un’esperienza solitaria: potrete anche godervelo in modalità cooperativa con un gruppo di altri tre giocatori, sconfiggendo insieme boss temibili e cercando i frammenti dell’anello ancestrale.

One Piece Odyssey | 49,90€ (69,99€)

Se siete fan del capolavoro di Eiichiro Oda non potete assolutamente perdervi One Piece Odyssey, un RPG ambientato ovviamente nell’universo di One Piece in cui l’iconica ciurma si ritrova su una misteriosa isola, ma ciascun membro approda in un’area diversa, perdendo il contatto con gli altri. Da questa premessa avrò inizio un’avventura tra la natura selvaggia, in cui dovrete affrontare potenti nemici e conoscere i bizzarri abitanti dell’isola. Nel corso del gameplay potrete godere di uno stile grafico perfettamente in linea con l’anime, una storia prodotta personalmente da Oda e delle magnifiche musiche di Motoi Sakuraba, noto per il suo contributo a titoli come Dark Souls e la serie di Tales of.

F1 23 | 59,99€ (67,99€)

Cambiamo completamente genere con F1 23, l’ultimo e recentissimo titolo della saga di genere racing game in cui potrete godere dell’appassionante modalità narrativa Braking Point, piena zeppa di accese rivalità e corse a folle velocità. Inoltre, potrete gareggiare nei nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar e ottenere ricompense e potenziamenti in F1 World, un hub centrale che include esperienze sia in single che in multiplayer. In F1 23 vi metterete al volante delle auto aggiornate al 2023 con i 20 piloti e le 10 scuderie ufficiali della F1, creando il team dei vostri sogni e conquistando la vittoria nella modalità Carriera. Se siete appassionati di racing game è il gioco perfetto per voi, che vi terrà sicuramente impegnati nelle ultime giornate di caldo estivo.

Mortal Kombat 11 Ultimate | 22,54€ (59,99€)

Se siete fan dei picchiaduro, in attesa che esca il nuovo capitolo della saga, potreste recuperare Mortal Kombat 11 Ultimate, attualmente in offerta a un prezzo davvero imperdibile. Vi immergerete in combattimenti estremamente cruenti e sanguinosi, godendo di una grafica next-gen davvero clamorosa e scoprendo ben due campagne per giocatore singolo. Con questa edizione avrete a disposizione il roster completo di 37 personaggi, oltre all’espansione Aftermath. Inoltre, su Xbox Series X il gioco gode di risoluzione dinamica 4K, grafica migliorata e tempi di caricamento più brevi, rendendo l’esperienza di gioco nettamente superiore rispetto alla scorsa generazione. La ciliegina sulla torta? Mortal Kombat 11 è anche crossplay (o meglio, krossplay), per cui potrete giocare con i vostri amici che lo possiedono su altre piattaforme.

Immortals Fenyx Rising | 14,95€ (19,95€)

Chiudiamo la lista con un altro titolo non recentissimo ma comunque assolutamente meritevole di essere recuperato, soprattutto grazie all’upgrade per la next-gen: Immortals Fenyx Rising. Sviluppato dai creatori di Assassin’s Creed Odyssey, vi catapulterete nei panni di un eroe dimenticato partito per salvare gli dei della Grecia. Dovrete dimostrare il vostro eroismo sconfiggendo le creature mitologiche e affrontando il loro terribile capo in un epico duello. Inoltre, esplorerete un mondo open world mozzafiato in cui vi attenderanno prove ardue, dungeon impervi e imprese eroiche. La versione per Xbox Series X include tecnologie come il 4K Ultra HD e l’HDR, per cui godrete di un gamplay ottimizzato al massimo. Riuscirete a diventare l’eroe che siete destinati a essere?

