In occasione della Gamescom 2023, una delle fiere gaming più importanti dell'anno, Amazon ha dato il via alla Gaming Week, una settimana di offerte dedicate al mondo videoludico.

Dalle avventure open world agli horror, i giochi per PS5 in offerta con la Amazon Gaming Week accontentano ogni gusto, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Ovviamente, il fatto che i prodotti siano disponibili su Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

Amazon Gaming Week: 7 giochi PS5 in sconto da non perdere

Amazon Gaming Week: 7 giochi PS5 in sconto da non perdere

God of War: Ragnarok | 54,99€ (80,99€)

Non possiamo non iniziare questa lista con God of War: Ragnarok, il capolavoro di Santa Monica Studio che nella nostra recensione abbiamo premiato con un 9,5 e che vi farà tornare nei panni di Kratos, immergendovi in un viaggio epico ed emozionante insieme al figlio Atreus. In questo nuovo capitolo della saga i protagonisti si trovano a dover affrontare un nuovo pantheon di divinità e intraprendono un viaggio attraverso i nove regni della mitologia scandinava per fermare il Ragnarok, la profezia del crepuscolo degli dei. Il gioco offre un’esperienza migliorata rispetto al predecessore, con esplorazione approfondita, combattimenti intensi e un elemento di personalizzazione delle abilità, creando un’esperienza a dir poco coinvolgente e appassionante.

Hogwarts Legacy | 54,48€ (74,99€)

Uno dei titoli che hanno fatto più parlare di sé nel corso del 2023 è senza dubbio Hogwarts Legacy, l’action RPG open world ambientato nel fantastico universo di Harry Potter. Nei panni di uno studente al sesto anno della scuola di magia e stregoneria, vivrete una storia completamente nuova e inedita, scoprendo i segreti della magia antica e fronteggiando centinaia di nemici, sia umani che non. Potrete personalizzare la vostra partita al massimo, scegliendo ogni elemento della vostra avventura, dall’aspetto alla bacchetta, esplorando una mappa enorme e incredibilmente dettagliata, a partire dall’immancabile castello di Hogwarts.

Dead Space Remake | 37,18€ (74,90€)

Se siete amanti dei giochi horror non potete assolutamente perdervi il riuscitissimo remake di Dead Space, iconico titolo di Electronic Arts degli anni 2000. Vestirete i panni di Isaac Clarke, un comune ingegnere inviato in missione per riparare la USG Ishimura, un’enorme nave spaziale per la ricerca mineraria, che finirà per scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto. Dovrete, dunque, fare i conti con creature ostili chiamate necromorfi, cercando di sopravvivere e ritrovare la vostra amata partner Nicole. L’opera è stata completamente rivista rispetto all’originale per offrire un’esperienza profonda e coinvolgente. Questo remake offre un realismo visivo sbalorditivo, un audio atmosferico pieno di suspense e miglioramenti al gameplay, il tutto restando fedele all’emozionante visione del gioco originale, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un 9.

Dead Island 2 Day One Edition | 44,99€ (69,99€)

Rimaniamo nel genere horror, seppur con una vena molto più leggera, con Dead Island 2, sequel dell’iconico gioco a tema zombie di Deep Silver. Pubblicato da pochi mesi, il titolo è riuscito a convincere critica e pubblico grazie a una formula unica di horror, umorismo dark e azione ammazzazombi esagerata. Questo avvincente RPG in prima persona vi trasporterà in una nuova ambientazione: una visione infernale di Los Angeles (o HELL-A). Dovrete, dunque, esplorare i luoghi iconici della città intrisa di sangue, incontrando personaggi bizzarri e uccidendo orde non morti nei modi più cruenti e assurdi possibili.

Wild Hearts | 29,98€ (79,99€)

Cambiamo completamente genere con Wild Hearts, titolo basato sulla caccia di mostri nonché rivale del noto Monster Hunter. Dovrete, infatti, fare i conti con creature mastodontiche, sfruttando non solo le vostre armi ma anche i karakuri, degli oggetti craftati direttamente dalle vostre mani che vi torneranno utili in battaglia, formando, ad esempio, barriere o piattaforme da cui saltare per eseguire colpi critici. Durante l’avventura vestirete i panni di un samurai senza nome, esplorando una mappa ispirata al Giappone feudale ricca di dettagli e personaggi affascinanti, oltre che, ovviamente, affrontando tantissimi mostri a dir poco enormi e maestosi. Potrete anche decidere se giocare in solitaria oppure unire le forze con uno o due amici (o giocatori casuali), raddoppiando così il divertimento.

Ghost of Tsushima Director’s Cut | 39,99€ (80,99€)

Rimaniamo in tema Giappone feudale con Ghost of Tsushima, un titolo open world che vanta di una grafica mozzafiato e ambientazioni incredibilmente realistiche. Nei panni di Jin, dovrete affrontare l’esercito dei Mongoli, scegliendo di sfidare gli ‎ avversari in scontri diretti corpo a corpo con la katana per un’esperienza di combattimento samurai estremamente coinvolgente, oppure imparando a padroneggiare l’arco per eliminare gli avversari da lunghe distanze con precisione letale. La Director’s Cut è una versione ancora più vantaggiosa del gioco, dato che contiene tantissimi contenuti aggiuntivi come l’espansione Iki Island, la modalità cooperativa online Leggende e persino il commento del team creativo che ha lavorato all’opera.

Resident Evil 4 Remake | 44,99€ (74,99€)

Infine, chiudiamo la lista con l’ennesimo capolavoro uscito nel 2023, ovvero il remake di Resident Evil 4, che in sede di recensione è riuscito a convincerci talmente tanto da meritarsi un 9,4. Esattamente come Dead Space, si tratta di una versione aggiornata riuscita al 100%, che vi trasporterà nei panni del poliziotto Leon S. Kennedy, mantenendo l’essenza del gioco originale del 2005 ma introducendo un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica vivida e dettagliata. Ogni elemento dell’opera, infatti, è stato rivoluzionato, rendendola perfetta sia per gli appassionati della saga che per coloro che non ci hanno mai giocato e vogliono godersi l’avventura per la prima volta. Riuscirete a scappare sani e salvi dal villaggio?

