Amazon Gaming Week: 7 giochi Xbox

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Siete grandi appassionati di GDR, in particolare di Final Fantasy? In tal caso, non vi dovreste far scappare Stranger of Paradise Final Fantasy Origin in sconto del 71% su Amazon. Jack, il protagonista, affronta numerose sfide per restituire la luce ai Cristalli di un regno invaso dall’oscurità. La storia è costellata da azione in abbondanza e, oltre alle abilità dinamiche delle armi, i combattimenti sono caratterizzati da azioni e abilità iconiche della serie FF. Inoltre, potrete giocare in co-op fino a 3 giocatori nella modalità multigiocatore online

Halo Infinite

La leggendaria serie di Halo ritorna con una rivoluzionaria esperienza multiplayer e la campagna di Master Chief più ampia mai realizzata: Halo Infinite, per pochissimo in sconto del 36% su Amazon. Quando ogni speranza è persa e il destino dell’umanità è in bilico, Master Chief è pronto a confrontarsi con il nemico più spietato che abbia mai affrontato. Indossate l’armatura del più grande eroe dell’umanità per vivere un’avventura epica ed esplorare la vastità dell’anello di Halo!

Hogwarts Legacy

Siete appassionati del mondo di Harry Potter? In questo caso, non potete assolutamente lasciarvi scappare il nuovissimo Hogwarts Legacy scontato del 16% rispetto al prezzo di listino. Avrete la possibilità di vivere a Hogwarts nel 1800, con un personaggio completamente creato da voi, in grado di essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Potrete scoprire la sensazione di vivere a Hogwarts studiando, creando alleanze con studenti e altri maghi, combattendo nemici di ogni genere e molto altro ancora!

Resident Evil Village

Amanti del gotico e dell’acclamatissimo Resident Evil, non potete assolutamente farvi scappare Resident Evil Village in sconto del 13%. L’ottavo capitolo della serie survival horror di Capcom continua la storia di ResidentEvil 7 Biohazard. Oltre ad attaccare i nemici, Ethan potrà anche proteggersi dagli attacchi in arrivo e guadagnare tempo, dando la possibilità ai giocatori di definire la migliore strategia per sopravvivere alle sfide che lo attendono.

Resident Evil 4 – Edizione Steelbook

Questa fantastica edizione steelbok di Resident Evil 4, in sconto del 11%, è la chicca perfetta per i collezionisti che vogliono avere le edizioni più particolare dei videogiochi che amano. Resident Evil 4 è stato completamente rivisitato in chiave moderna, per offrirvi un survival horror all’avanguardia pur mantenendo l’essenza del gioco originale. Dopo sei anni dal disastro biologico dell’incidente di Raccoon City, il nostro scopo nel ruolo dell’agente governativo Leon S. Kennedy sarà cercare la figlia del presidente degli Stati Uniti, rapita misteriosamente.

Monster Energy Supercross 5

Per gli amanti dello sport, in particolare delle moto e del supercross, Monster Energy Spercross 5 in sconto del 71% è una proposta da non farvi scappare. Si tratta dell’unico gioco ufficiale del Campionato AMA che vi permetterà di vivere l’esperienza di saltare in sella alla vostra moto e sfidare tutto il roster del campionato ufficiale Monster Energy Supercross 2021 per vivere un’esperienza a 360°!

The Dark Pictures: House of Ashes

Se siete alla ricerca di un titolo horror che vi tenga sulle spine per tutto il tempo, dovreste acquistare The Dark Pictures: House of Ashes in sconto del 33% su Amazon. Durante il nuovo capitolo dell’acclamata saga potrete esplorare un labirinto sotterraneo e sfuggire alle creature sovrannaturali che hanno appena trovato nuove prede da cacciare. Darete la precedenza alla vostra sopravvivenza o metterete da parte le vostre paure per salvare i vostri amici? Da menzionare la possibilità di giocare in co-op online!

