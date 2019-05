Amazon Gaming Week Maggio: ecco gli sconti su videogiochi, periferiche e hardware PC

L'Amazon Gaming Week è finalmente iniziata: ecco tutte le offerte e gli sconti proposti da Amazon per i videogiochi, periferiche e hardware PC.

Inizia oggi la Amazon Gaming Week, una settimana di offerte e sconti a tema gaming che durerà fino a domenica 2 giugno. Durante questo periodo di promozioni, sono disponibili molti videogiochi, periferiche e hardware PC in offerta. Gli sconti si dividono in “Offerte del giorno”, che durano per 24 ore, e “Offerte Lampo” disponibili in numero limitato e per poche ore, senza dimenticare quelle offerte che saranno disponibili per tutta la settimana. Con questo nostro articolo vogliamo indicarvi i migliori sconti, che potete comunque visualizzare dalla pagina Amazon dedicata.

Per poter ricevere tutti i vostri acquisti senza spese di spedizione e nel minore tempo possibile, vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime.

Offerte del giorno della Amazon Gaming Week – 27/05/2019

Photo credit - akulamatiau/depositphotos.com

Offerte della Settimana (valide fino al 2 giugno 2019)

Portatili gaming

Monitor Gaming

Mouse, tastiere e periferiche Gaming

Videogame per console

Hardware PC

Queste sono le offerte valide in questo momento, diteci, cosa ne pensate di quanto proposto dalla Amazon Gaming Week? Sono offerte interessanti, oppure speravate in meglio?