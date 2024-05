Anche LinkedIn si lancia nel mondo dei videogiochi

LinkedIn, la nota piattaforma professionale online, ha deciso di fare il suo ingresso nel mondo dei videogiochi. A partire da oggi, gli utenti potranno cimentarsi in tre diversi giochi sia attraverso l'app mobile che sul sito desktop: Pinpoint, Queens e Crossclimb. Sarà possibile giocare una volta al giorno e, al termine della sessione giornaliera, gli utenti avranno accesso a una serie di dati analitici, inclusi il punteggio più alto, la sequenza di giorni di gioco consecutiva, classifiche varie e l'elenco degli amici della rete che hanno partecipato. I giochi sono disponibili nella sezione LinkedIn News e My Network sul desktop oppure sotto la scheda My Network nell'app mobile.

Pinpoint è un gioco di associazione verbale. Si tratta di indovinare la categoria di appartenenza di cinque parole diverse, che vengono rivelate una alla volta secondo un timer. L'obiettivo è quello di indovinare la categoria corrispondente utilizzando il minor numero possibile di parole.

Crossclimb è un incrocio tra il gioco di trivia e giochi di parole. Partendo da una parola data, il giocatore deve costruire una scala di parole, dove ogni nuovo termine varia di una sola lettera rispetto al precedente. Ordinare correttamente le parole consente di sbloccare gli indizi per completare il gioco. La dinamica può sembrare complicata a prima vista ma diventa più chiara una volta che si comincia a giocare.

Infine, Queens si presenta come il gioco più affascinante tra i tre, essendo una variante del sudoku senza numeri. L'obiettivo è posizionare regine su una griglia in modo tale che nessuna regina si tocchi e che ci sia una sola regina in ogni riga e colonna.

L'ingresso di LinkedIn nel campo dei giochi di enigmistica non dovrebbe sorprendere. In un momento in cui le aziende di contenuti digitali si sforzano di generare entrate in un panorama pubblicitario in contrazione e con la sempre maggiore difficoltà di intercettare click di valore a causa delle politiche di Google, l'introduzione di un'offerta ludica rappresenta una strategia normalissima.

Questo trend si sta espandendo sempre di più. Per esempio, il New York Times ha registrato oltre 8 miliardi di sessioni di gioco lo scorso anno, con più della metà attribuibili a Wordle, un popolare gioco di indovinello acquisito nel 2022. La testata offre abbonamenti sia per i soli giochi sia per pacchetti All Access che includono anche altri contenuti. Secondo Jonathan Knight, responsabile dei giochi del New York Times, l'abbinamento tra giochi e notizie aumenta significativamente la probabilità che gli abbonati mantengano l'iscrizione a lungo termine.

Allo stesso modo, Hearst, conglomerato di media che pubblica riviste e giornali in tutto il paese, ha acquisito Puzzmo, una piattaforma di giochi di enigmistica che include titoli come SpellTower e Really Bad Chess. Anche Netflix sta espandendo la propria offerta di giochi, introducendo versioni mobili esclusive di giochi popolari come Hades e Sonic Mania Plus.

Per ora, LinkedIn offre i suoi giochi gratuitamente. Questa iniziativa si propone di aumentare l'interazione degli utenti sulla piattaforma, mostrando score, sequenze giornaliere di gioco e creando classifiche scolastiche e aziendali. Lakshman Somasundaram, direttore dei prodotti di LinkedIn, ha dichiarato: "È giunto il momento di innovare nel modo in cui rafforziamo e ravviviamo le relazioni professionali, mettendo al centro il divertimento".