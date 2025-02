Anche Metal Gear Solid Delta avrà il Ray Tracing obbligatorio

I requisiti di sistema per la versione PC di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono stati finalmente rivelati e, come accade sempre più spesso nei giochi moderni, il titolo richiederà almeno una scheda grafica compatibile con la tecnologia RTX e una quantità significativa di spazio libero su disco per poter essere giocato.

Da quanto emerso finora, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sembra essere un remake quasi identico, scena per scena, di Metal Gear Solid 3, ma con una grafica notevolmente migliorata e una telecamera alternativa che ne modificherà la difficolta solo quando la si utilizzerà.

Si tratta inoltre del primo gioco della serie a essere sviluppato con l’Unreal Engine 5, e i requisiti di sistema pubblicati sulla pagina Steam del gioco confermano che sarà necessario almeno una scheda grafica compatibile con la tecnologia RTX per eseguire il titolo con le impostazioni minime.

L’aggiornamento recente alla scheda del gioco su Steam ha reso chiaro che i requisiti di sistema sono quelli tipici di un titolo moderno, con una sola eccezione degna di nota: la scheda grafica minima richiesta è una RTX 2060 Super, un modello di fascia media rilasciato circa cinque anni fa.

Non è il primo titolo recente a imporre questo requisito: anche Indiana Jones and the Great Circle, Final Fantasy 7 Rebirth e Doom: The Dark Ages richiedono una GPU simile per poter essere eseguiti.

Un altro elemento che riflette le tendenze attuali nei videogiochi è la quantità di spazio di archiviazione necessaria. Per installare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, saranno richiesti almeno 100 GB di spazio libero.

Ecco la lista completa dei requisiti di sistema:

Requisiti Minimi Requisiti Consigliati Sistema operativo: Windows 10, Windows 11 (64-bit) Windows 10, Windows 11 (64-bit) Processore: Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB 16 GB Scheda Grafica: RTX 2060 Super (o superiore) RTX 3080 (o superiore) DirectX: Versione 12 Versione 12 Archiviazione: 100 GB di spazio libero 100 GB di spazio libero Note aggiuntive: SSD raccomandato SSD raccomandato

Un dettaglio curioso riguarda la scheda grafica: sebbene vengano citati processori AMD tra i requisiti, non viene menzionata alcuna GPU AMD o Intel. Tuttavia, va detto che anche Metal Gear Solid V: The Phantom Pain non menzionava esplicitamente schede grafiche AMD nei suoi requisiti di sistema, pur funzionando senza problemi su di esse. Pertanto, sarà necessario attendere il lancio per capire come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si comporterà su schede grafiche diverse da quelle NVIDIA.

A parte l’elevata richiesta in termini di GPU, i requisiti per il processore non sono particolarmente proibitivi. Sia Intel che AMD offrono modelli relativamente economici che rientrano nelle specifiche minime e consigliate.

Per quanto riguarda la GPU consigliata, la RTX 3080 è senza dubbio una scheda di fascia alta, ma in realtà meno esigente rispetto ad altri titoli recenti. Ad esempio, Indiana Jones and the Great Circle consiglia una RTX 2080 Ti, mentre per impostazioni Ultra richiede addirittura una RTX 4080. Anche se la RTX 3080 era una scheda piuttosto costosa al momento del lancio (complice il boom del mining di criptovalute che ha fatto lievitare i prezzi), resta una scelta più accessibile rispetto ai requisiti di altri titoli di nuova generazione.

Il passaggio dal Fox Engine di Konami all’Unreal Engine 5 potrebbe spiegare la necessità di una scheda grafica compatibile con la tecnologia RTX. Le schede RTX della serie 2000 o successive supportano il ray tracing hardware con Lumen, il sistema di illuminazione e riflessi dinamici di Unreal Engine 5. Se Metal Gear Solid Delta: Snake Eater utilizza Lumen in modalità hardware anziché software, questa potrebbe essere la ragione principale dietro la necessità di una GPU RTX.