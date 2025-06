Ancora prima del 2019 c'erano giochi accessibili e fatti bene, con un ottimo gameplay, l'hardware aveva ancora costi quasi umani, assistiamo oggi a un declino quasi voluto e soprattutto sistematico di tutto ciò che attiene ai pc da gioco in particolare e in generale ai pc. Oltre ad assistere a un'oscena impennata dei prezzi senza nessun senso, se non quello evidente di fare quanta più pecunia possibile, a fronte di una qualità hardware quasi mediocre poche schede video raggiungono il 4k e quelle poche hanno bisogno di una mini centrale nucleare per sostenerle, per non parlare dell'insensatezza dei "nuovi" videogiochi tutti (tranne rare eccezioni) tutti "evoluti" nell'inclusività, un'idiozia che trova riscontro in giochi come dragon age, mass effect tutti titoli che solo a nominarli 6 anni fa si sarebbero venduti da soli. Oggi non solo devi pagare più di 80€ per una meschinità non solo non hai più il single player, con le micro transazioni si vogliono sfondare di soldi, ma quello che acquisti con i tuoi soldi un grosso ingordo mi dice pure che non è mio, pure! Siamo alla follia più nauseante e voi pensate che qualcuno si arrischi a comprare un pc? Ma davvero?

