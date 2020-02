Animal Crossing New Horizons: tutte le novità del Direct

In questo periodo gli appassionati del mondo Nintendo stavano aspettando a braccia apertissime un nuovo Direct, e dopo quello tutto dedicato al mondo Pokémon trasmesso a gennaio, febbraio è il mese di un bel Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons. Durante i circa venticinque minuti di diretta sono arrivate nuove informazioni riguardo a gran parte di ciò che i giocatori si potranno aspettare dal pacchetto vacanze Isola Deserta della Tom Nook Inc.

La trasmissione è stata divisa in tre parti, nelle quali il presentatore virtuale Tom Nook ci ha mostrato diverse novità che saranno presenti nel titolo, partendo dalla scelta dell’emisfero in cui trasferirci. Indipendentemente dall’emisfero scelto lo scorrere del tempo porterà i giocatori a trovarsi a vivere le proprie avventure durante le quattro stagioni con le proprie unicità e differenze, esattamente come accadeva nei capitoli precedenti.

Un’altra novità che avevamo già intravisto nei precedenti trailer è il crafting, che nel Direct di oggi è stato approfondito maggiormente. Animal Crossing New Horizons si baserà parecchio sulle meccaniche di crafting DIY, dando ai giocatori la possibilità di sbizzarrirsi come meglio credono nella creazione di oggetti utili sia per addobbare le proprie case e terreni che ad aiutarsi con le diverse attività da intraprendere all’interno dell’isola. Sarà possibile inoltre modellare l’isola e gli edifici a proprio piacimento, ne parliamo più approfonditamente in questo articolo.

Come ogni Animal Crossing che si rispetti il giocatore avrà un mutuo da ripagare in Stelline, e per farlo si avranno a disposizione diverse attività come la pericolosissima caccia agli scorpioni. Ma non saranno gli unici pericoli che dovranno affrontare gli abitanti, dato che torneranno anche i fantasmini Wisp ad infestare i luoghi dell’isola di New Horizons. Il nuovo capitolo di Animal Crossing verrà affiancato anche da un’applicazione per Smartphone dedicata, che accompagnerà l’esperienza su Switch premettendo di ottenere contenuti extra.

infine, nella parte finale del Direct sono state date alcune risposte alle domande frequenti che gli appassionati si sono posti in questi giorni. Il salvataggio in Cloud per esempio, non sarà disponibile al lancio, ma il team di sviluppo sta già lavorando a un servizio che permetterà di non perdere i propri salvataggi, il tutto dovrebbe essere rilasciato dopo il lancio del gioco. Mentre è stato annunciato che New Horizons offrirà ai giocatori diversi aggiornamenti gratuiti che porteranno sull’isola sempre qualcosa di nuovo e diverso come eventi speciali. Il primo di questi aggiornamenti arriverà lo stesso giorno del lancio del titolo e sarà dedicato alla caccia all’uovo di Pasqua.

Dopo questo Nintendo Direct tutto dedicato ad Animal Crossing New Horizons, ora i videogiocatori si aspettano che possa essere imminente l’annuncio di un’ulteriore Direct nel quale possano trovare spazio altri annunci, con l’attenzione focalizzata di più su quella che sarà la line up di Nintendo Switch per i prossimi mesi a venire. Stando ai precedenti leak, nel mese di febbraio sarebbero attesi due Direct, uno generale e uno, guardate un pò, dedicato al prossimo Animal Crossing. Non ci resta quindi che aspettare notizie ufficiali da parte di Nintendo. Cosa ne pensate dei nuovi dettagli su Animal Crossing New Horizons rilasciati nell’ultimo Direct?