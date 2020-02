Animal Crossing New Horizons: ecco come potremo personalizzare la nostra isola e gli edifici

Dopo una lunga (lunghissima!) attesa, è finalmente andato in onda un nuovo Nintendo Direct. Il pubblico di tutto il mondo non vedeva l’ora di scoprire qualcosa di nuovo sul mondo della grande N. In questo caso, la diretta si è concentrata su Animal Crossing New Horizons. Il gioco sarà presto disponibile su Nintendo Switch e sembra promettere grandi cose. Si tratta infatti del primo capitolo della serie ad arrivare sulla console ibrida della casa di Kyoto, dopo molti anni di servizio su Nintendo DS e 3DS. Vediamo insieme una delle novità in arrivo.

Come sappiamo, Animal Crossing New Horizons ci farà iniziare su un’isola deserta con solo una tenda e poche risorse sulle quali contare. Andando avanti, però, la Nook Inc. pianifica di ampliare l’isola. Per iniziare, arriveranno nuovi abitanti a tenerci compagnia: i personaggi avranno i loro spazi e in alcuni casi potremo anche invitarli noi. Fino a otto utenti della stessa console possono creare il proprio personaggio e la propria casa sull’isola.

Ci saranno ovviamente nuove strutture: inizialmente avremo a disposizione solo il Centro Servizi e l’Aeroporto, ma proseguendo ci sarà un Museo che mostrerà il ricco ecosistema dell’isola, un negozio pieno di arredi già pronti e altri beni da usare che non possono essere creati con il crafting, una sartoria che offre vestiti e accessori, un’area per campeggio che ci permette di invigare ospiti con i quali divertirsi. Ci sarà modo inoltre di rimodernare la nostra casa, con nuove opzioni. Infine, sarà possibile anche creare rampe, scale, ponti e strade per creare passaggi sull’isola così da muoversi più rapidamente: si potrà persino terraformare l’isola così da renderla unica e permetta per noi.

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile fra un mese esatto, ovvero il 20 marzo 2020, in esclusiva Nintendo Switch (ovviamente il gioco è compatibile anche con Nintendo Switch Lite). Se volete sapere quali sono le altre esclusive Nintendo Switch, potete consultare il nostro elenco.