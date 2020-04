Animal Crossing: il successo è merito del coronavirus? Non proprio secondo gli analisti

Abbiamo superato da poco il primo quarto del 2020 e possiamo già stilare una classifica provvisoria di quelli che sono a tutti gli effetti i videogiochi più venduti dell’anno. Dopo essere stato atteso da una grandissima fascia di appassionati, quello che risulta essere il titolo più venduto al momento è proprio Animal Crossing New Horizons. Dati alla mano, l’esclusiva Nintendo è in vetta alla classifica delle vendite in molti paesi del mondo, compresa quella Giapponese.

Recentemente hanno voluto parlare del grande successo del nuovo capitolo di Animal Crossing due analisti: Mitsunobu Uwatoko di Famitsu e Kazunori Ito, analista di Morningstar. Stando alle dichiarazioni di Uwatoko “non c’è stato un altro gioco che ha ottenuto delle vendite simili durante il periodo di lockdown, è chiaro come molte persone si stiano avvicinando alla serie di Animal Crossing.”

Successivamente è voluto intervenire sulla questione anche Kazunori Ito, dichiarando che Animal Crossing New Horizons “è un gioco perfetto per il momento che stiamo vivendo, un titolo che permette di trascorrere svariate ore in un mondo piacevole e colorato. Non ho mai visto così tante persone condividere un enorme numero di screenshot sui social network come in questo caso.”

La nuova esclusiva per Nintendo Switch ha colto nel sengno, riuscendo ad acchiappare le attenzioni non solo dei fan appassionati da lungo tempo, ma anche di nuovi giocatori che stanno scoprendo per la prima volta il pacifico e sempre stimolante mondo di Animal Crossing. Se siete al vostro primo titolo del brand Nintendo, allora la nostra guida completa farà sicuramente al caso vostro. Cosa ne pensate delle dichiarazioni dei due analisti? Siete d’accordo con loro?