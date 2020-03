Animal Crossing New Horizons, la Guida Completa

Siete appena giunti sull’Isola Misteriosa ma non sapete da dove cominciare? Per costruire i negozi, la Bottega di Nook e proseguire nella trama di Animal Crossing New Horizons vi servono nuovi minerali, oggetti, frutti e quant’altro? Tranquilli, siete nel posto giusto, grazie a questa guida completa al gioco riuscirete a trovare velocemente tutto quello di cui avete bisogno e inoltre, potrete anche ottenere moltissime Stelline:

Animal Crossing New Horizons è l’ultimo capitolo del simulatore di vita di Nintendo che vi farà dimenticare di tutti i vostri problemi, o quasi. Il giocatore verrà infatti trasportato su un’isola Misteriosa in cui dovrà occuparsi di costruire da zero una nuova comunità. Creare dalle fondamenta un vero e proprio mondo però non è facile ma fortunatamente ci saranno tantissime personaggi pronti ad aiutervi in questa impresa.

Ogni giorno il mondo di New Horizons si riempie di attività e cose da fare: dalla pesca, alla raccolta dei frutti, il taglio della legna, la raccolta dei minerali, la costruzione di nuovi negozi, e persino la scoperta di fossili da vendere al Museo. Ottenere Stelline, la valuta di gioco, sarà infatti fondamentale per proseguire nell’avventura, ma Animal Crossing non è solo lavoro e guadagno. Il grande marchio di fabbrica di questa serie di giochi è infatti l’opportunità di offrire al giocatore anche un’esperienza ricca di relax e tranquillità, possibilità che è stata potenziata e resa ancora più profonda in New Horizons.