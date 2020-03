Animal Crossing New Horizons: la corsa alle mascherine non è legata al Coronavirus

Protagoniste assolute in questi lunghi giorni di quarantena sono sicuramente le mascherine. Quest’ultime pare stiano andando a ruba anche sul mondo di Animal Crossing New Horizons, dove i giocatori stanno cercando di ottenerle in tutti i modi possibili. Nel nuovo titolo di Nintendo rappresentano un oggetto di abbigliamento abbastanza raro da trovare, e la colpa non è quindi legata di certo al coronavirus.

In Asia le mascherine sono molto popolari già da ben prima dello scoppio della pandemia da COVID-19. Esse sono considerate un oggetto di stile di primo piano, una tendenza di moda sempre più diffusa soprattutto nel mondo delle celebrità. Un chiaro esempio può essere fatto con la cantante Billie Eilish, la quale ha indossato un abito di alta moda accompagnato ovviamente da mascherina sul red carpet degli ultimi Grammy Awards.

Recentemente Polygon, si è interessata molto di ciò che sta accadendo sul mondo di gioco di Animal Crossing New Horizons, e di conseguenza ha deciso di andare ad intervistare alcuni giocatori. Molti di questi hanno risposto confermando l’ipotesi di cui abbiamo parlato sopra: “Sono un grandissimo fan di questo tipo di accessori giapponesi. La indosso su Animal Crossing come specchio di come vorrei vivere adesso, correndo e indossando gli abiti più carini che mi piacciono”

Per altri, invece, non rappresentano solo un semplice oggetto in tendenza, ma anche un simbolo legato alla loro sicurezza: “Purtroppo, fino ad oggi, non sono riuscito a trovare mascherine da nessuna parte. Per me rappresentano un simbolo di sicurezza. Mi aiuta a pensare di essere al sicuro, in questi tempi difficili. Inoltre il fatto che gli altri abitanti non dicano nulla, quando mi vedono, mi ricordo del periodo in cui ho vissuto in Giappone, dove indossare mascherine quando stai male è la norma”.

E voi cosa ne pensate di questa corsa alle mascherine digitali? Scrivetecelo come sempre nella sezione dedicata ai commenti.