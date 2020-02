Animal Crossing New Horizons: ci saranno microtransazioni?

Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi più attesi dal pubblico mondiale. Il 20 marzo tutti i fan della saga Nintendo potranno giocarla per la prima volta su Nintendo Switch. Purtroppo in questi giorni stiamo scoprendo alcuni dettagli non proprio positivi sul titolo: per iniziare, i salvataggi in cloud non saranno supportati al lancio e, ora, tramite l’eShop americano scopriamo anche che ci saranno acquisti in-game.

Tramite lo store digitale, infatti, possiamo notare che Animal Crossing New Horizons segnala la presenza di acquisti in-game, anche se non precisa di che tipo di contenuti si potrebbe trattare. Potrebbe esserci la possibilità di acquistare espansioni addizionali direttamente nel gioco oppure potrebbero essere semplici microtransazioni, alle quali la serie non è aliena.

Ricordiamo infatti che Animal Crossing, in versione Pocket Camp per mobile, permette di acquistare vari elementi con microtransazioni. Si tratta però di una tipologia di gioco che si confà a un approccio di questo tipo: un videogame “principale” per una console come Nintendo Switch.

Ovviamente potrebbe trattarsi di espansioni, come già detto, oppure anche solo la possibilità di acquistare direttamente dal gioco l’abbonamento Switch Online: è già capitato con altri titoli, quindi per ora non possiamo anche non allarmarci e pensare che l’opera supporterà le microtransazioni. Diteci, voi cosa ne pensate? Se ci fossero microtransazioni in Animal Crossing New Horizons lo acquistereste comunque?