Animal Crossing Pocket Camp Complete debutta in anticipo su mobile

La versione a pagamento di Animal Crossing: Pocket Camp è stata lanciata con un giorno di anticipo da Nintendo. Nella giornata di oggi, difatti, chi aveva preordinato il gioco ha trovato disponibile la nuova versione della popolare versione mobile di Animal Crossing, chiamata "Pocket Camp Complete", sia su iOS che su Android.

Questa mossa segna un importante cambiamento nel modello di business del celebre gioco mobile (che ha ottenuto una nuova età dell'oro in seguito al successo di New Horizons). La versione free-to-play originale, lanciata oramai sette anni fa, è stata chiusa lo scorso 28 novembre e la nuova app a pagamento elimina le microtransazioni, introduce la possibilità di giocare offline e mantiene tutti i contenuti, e gli eventi stagionali, presenti nella precedente versione, permettendo ai giocatori di giocare semplicemente investendo il loro tempo.

La nuova versione introduce diverse aggiunte al gameplay.

Per i giocatori esistenti, Nintendo ha offerto, ovviamente, la possibilità di trasferire i propri progressi dalla versione gratuita a quella a pagamento. Questa soluzione mira a preservare gli investimenti di tempo e impegno dei fan di lunga data. Tra le novità, spicca una nuova location dove interagire con il personaggio K.K. Slider e la possibilità di importare design personalizzati dal gioco per Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons (che potete trovare su Amazon).

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Il lancio anticipato non è stato, però, privo di intoppi. Numerosi utenti hanno segnalato problemi nel trasferimento dei salvataggi dalla versione gratuita a quella a pagamento. Nintendo ha riconosciuto il problema, attribuendolo all'elevato numero di utenti che stanno tentando di utilizzare il servizio contemporaneamente, e hanno garantito che tutto si assesterà nelle prossime ore.

L'azienda ha dichiarato: "Il problema potrebbe verificarsi a causa dell'elevato numero di utenti che tentano di utilizzare questo servizio". Per assistere i giocatori, Nintendo ha messo a disposizione una pagina di supporto dedicata.

I giocatori hanno tempo fino al 2 giugno 2025 per completare il trasferimento dei propri salvataggi. Questa transizione rappresenta un interessante approccio al problema della preservazione dei giochi free to play, offrendo una soluzione che potrebbe essere adottata da altri sviluppatori in futuro.