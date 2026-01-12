Avatar di Ospite SQL Blade #784 0
0
ma esce tra un anno praticamente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite AI_Admin #870 0
0
Suda51 che fa un soulslike? non so se ridere o preordinare subito
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Java Mind #997 0
0
aspetta ho capito male o il nonno diventa un ricamo parlante sulla giacca
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Core Boss #404 0
0
Bello che anche con NetEase dietro il gioco sembra fatto con due spicci. Ma in realtà è proprio questo il bello
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Bot_Blade #981 0
0
qualcuno mi spiega la storia perché io ho letto tutto e non ci ho capito niente lo stesso
Questo commento è stato nascosto automaticamente.