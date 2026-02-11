Il franchise Pokémon potrebbe riservare una sorpresa nostalgica ai veterani della serie in occasione del Pokémon Day 2026. Mentre The Pokémon Company celebra il 30° anniversario del marchio con iniziative speciali come il video della Super Bowl dedicato ai Pokémon preferiti dai fan, un nuovo leak ha acceso l'entusiasmo della community. Il noto insider Riddler_Khu, leaker affidabile nel panorama Pokémon che ha anticipato diverse novità negli anni passati, ha pubblicato un post criptico che potrebbe preannunciare il ritorno di due titoli storici della terza generazione.

Il messaggio in questione recita semplicemente "They will return soon~" ed è accompagnato dalle iconiche copertine di Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, i remake per Game Boy Advance della prima generazione usciti originariamente nel 2004 in Giappone e nel 2005 in Occidente. La scelta di queste immagini specifiche, combinata con il timing strategico a ridosso del Pokémon Day del 27 febbraio, non sembra casuale e ha immediatamente innescato speculazioni sulla natura di questo possibile ritorno.

Le ipotesi della community spaziano dai remake completi in stile moderno fino a port o remaster più conservativi. Alcuni fan sperano in una riedizione con grafica aggiornata per Nintendo Switch e Switch 2, seguendo l'esempio dei recenti Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Altri immaginano un'integrazione nel catalogo di Nintendo Switch Online con funzionalità online potenziate, mentre una parte della fanbase teorizza persino un remake in stile open-world simile a Pokémon Leggende: Arceus ambientato nella regione di Kanto.

Rosso Fuoco e Verde Foglia rappresentano per molti giocatori il punto d'ingresso nella serie, vendendo oltre 12 milioni di copie worldwide

Va sottolineato che al momento si tratta esclusivamente di rumor non confermati da fonti ufficiali. Tuttavia, Riddler_Khu ha dimostrato in passato una certa attendibilità nel prevedere annunci legati al franchise, rendendo questa indiscrezione particolarmente interessante per chi segue le dinamiche dell'industria Pokémon. La scelta deliberata delle cover art originali e il tono del messaggio suggeriscono che l'insider abbia effettivamente informazioni concrete da condividere, seppur in forma criptata come suo solito.

Il ritorno di questi titoli avrebbe senso commerciale per The Pokémon Company, considerando che un'intera generazione di giocatori nati dopo il 2005 non ha mai avuto l'opportunità di giocare legalmente queste versioni, dato che Game Boy Advance è ormai fuori produzione da anni. Inoltre, il trend attuale dell'industria videoludica premia fortemente le operazioni nostalgia, con remake e remaster che rappresentano investimenti relativamente sicuri dal punto di vista economico.

Resta ora da capire se l'annuncio ufficiale arriverà proprio durante le celebrazioni del Pokémon Day 2026 o se Game Freak e The Pokémon Company preferiranno svelare eventuali progetti legati a Kanto in un momento successivo dell'anno.