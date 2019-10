Apex Legends: in arrivo un poligono avanzato per testare personaggi e armi

Respawn Entertainment ha recentemente annunciato l'arrivo del tanto atteso poligono di tiro per Apex Legends nel corso della terza stagione del titolo.

Finalmente buone notizie per tutti i giocatori appassionati di battle royale: dopo mesi e mesi di richiesta da parte dell’utenza, infatti, la compagnia di sviluppo Respawn Entertainment ha annunciato l’arrivo del poligono di tiro avanzato per Apex Legends, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

La notizia della nuova caratteristica è stata annunciata in occasione del primo episodio di Apex Devstream, una videorubrica curata dalla stessa Respawn Entertainment, in cui il team di sviluppo ha aggiornato l’utenza sulle ultime novità riguardanti il gioco, in base ai feedback ricevuti recentemente. Il poligono di tiro è infatti una delle implementazioni richieste a gran voce dagli utenti nel corso degli ultimi mesi, che finalmente verrà resa disponibile a breve all’interno del gioco, con uno dei prossimi aggiornamenti previsti.

Gli sviluppatori hanno confermato inoltre che Apex Legends otterrà a breve un nuovo aggiornamento, che comprenderà tra le altre cose la nuova modalità con poligono di tiro. Ricordiamo, infatti, che Apex Legends già presenta tuttora una modalità d’allenamento, ma atta a introdurre gli utenti alle meccaniche di gioco, non a testare un determinato equipaggiamento in particolare. Al giocatore sarà data la possibilità di cambiare immediatamente personaggio, armi e armature in totale libertà, al fine di sperimentare ogni meccanica del titolo.

Nonostante non sia ancora stata annunciata una data ufficiale, Respawn Entertainment ha annunciato che il poligono di tiro arriverà sicuramente nel corso della stagione 3, ovvero quella attuale. Non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni in merito, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo che negli scorsi giorni Respawn Entertainment avrebbe svelato Revenant, un nuovo personaggio in arrivo prossimamente, che sarà verosimilmente presentato in occasione dell’evento di Halloween Fight of Fright.