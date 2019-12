Apex Legends: scovato l’easter egg su Star Wars, ecco dove trovarlo

Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato la presenza di un nuovo easter egg su Star Wars all’interno di Apex Legends. A quanto pare gli appassionati del Battle Royale di Respawn Entertainment non sono erano ancora mai riusciti a trovare questa citazione, tanto che a segnalare la presenza di questo easter egg è stato lo sceneggiatore di Respawn, il responsabile dell’inserimento del riferimento a Star Wars.

A detta di Manny Hagopian, la citazione che egli stesso ha inserito è un qualcosa di piccolo, quasi impercettibile se non si presta attenzione a quando la si incontra all’interno del gioco. Dopo 24 ore dalla “rivelazione” un utente è riuscito a trovare l’easter egg e lo stesso sviluppatore ha voluto festeggiare l’accaduto pubblicando sul proprio profilo Twitter un’immagine che mostra l’esatta posizione del tanto chiacchierato easter egg.

We got a winner! Mirage’s great-grandfather is named after the lovable food obsessed pilot of The Stinger Mantis: Greez Dritus. Not as cool as killer Dummies but this was before the launch of JFO – so there you have it!! Thanks for playing, friends! #ApexLegends #JediFallenOrder https://t.co/xNwqZIKfX1 pic.twitter.com/k52qlWVm9W

— Manny Hagopian (@MannyHagopian) December 6, 2019