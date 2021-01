Arkane Studios: IP fantasy in sviluppo, niente Prey 2 o Dishonored 3?

Dopo essere stato annunciato durante la conferenza E3 di Bethesda del 2019, Deathloop, uno dei nuovi progetti di Arkane Studios, si è mostrato nuovamente qualche mese fa durante l’evento digitale dedicato ai giochi per PlayStation 5. Oltre a Deathloop, in sviluppo presso Arkane Lione, sappiamo che la divisione dello studio che ha sede ad Austin sta lavorando ad un secondo progetto attualmente non ancora annunciato in via ufficiale.

Sul lavoro di Arkane Austin, autori di Prey e Dishonored 1 e 2, al momento aleggia una fitta coltre di mistero, ma sembra che qualcuno abbia scovato in rete un dettaglio che ci aiuta a capire cosa sta sviluppando il team americano di Arkane Studios. Come viene fatto notare da Timur222 su Twitter, il profilo LinkedIn di Lisa Charriere, artista che si cocupa degli effetti visivi in Arkane Austin, viene menzionato un gioco non ancora annunciato insieme ad alcuni dettagli interessanti.

Arkane Studios Austin is working on a fantasy game using Unreal Engine 4. pic.twitter.com/2RGQTf3A6E — Timur222 (@bogorad222) January 12, 2021

Da quanto possiamo leggere, il gioco in questione sarà un titolo fantasy ed è attualmente in sviluppo con l’Unreal Engine 4. Al momento non si hanno ulteriori dettagli a tal proposito, ma sembra che il team che ha dato i natali a Dishonored e Prey non voglia tornare in quei mondi per il momento, preferendo sperimentare con qualcosa di nuovo. Questa è la sensazione generale ad oggi, anche se non ci aspettiamo di poter scoprire di cosa si tratta nello specifico molto presto.

Come capita spesso con questo genere di rumor, vi consigliamo di prendere tali informazioni con le pinze, aspettando che conferme (o smentite) più concrete vengano fuori direttamente da Arkane Studios, ma come scritto anche poco fa, non ci aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli su questa fantomatica nuova IP fantasy molto presto. Cosa ne pensate di questo rumor riguardo la prossima produzione Arkane Austin? Vi piacerebbe vedere un’altra nuova IP dopo Deathloop?