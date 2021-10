Arrestati ladri d’auto: rubavano veicoli con un Game Boy da 27 mila Dollari

Il Game Boy è una delle console portatili più popolari e amate di sempre, e per questo capita spesso che alcuni fan vanno a realizzare delle particolari mod per omaggiare la storica console Nintendo del primi anni ’90.

Questa volta, però, la console portatile Nintendo è stata in parte protagonista di una storia non proprio positiva. Da quanto apprendiamo dalla BBC, una banda di ladri d’auto britannica è stata recentemente arrestata, con le forze dell’ordine che hanno presto scoperto che per i loro furti usavano proprio un Game Boy.

Dalle foto pubblicate online si vede come la console è sia stata modificata. Infatti del Game Boy originale rimane solo la scocca esterna, comunque leggermente rivista, mentre il resto della console è stata trasformata in un device del valore di 27 mila Dollari, capace di disattivare gli allarmi delle auto e mettere in moto i veicoli.

Gli arresti in totale sono stati tre, e stando alla BBC la banda aveva registrato anche un video che mostrava il funzionamento del dispositivo.