I Pokémon dicono addio a Mega Bloks e passano a LEGO

The LEGO Group e The Pokémon Company hanno annunciato una collaborazione di diversi anni che vedrà la creazione di set LEGO dedicati ai famosi mostriciattoli tascabili. I particolari su quali personaggi saranno costruibili con i mattoncini rimangono avvolti nel mistero, ma sembra che l'amato Pikachu sarà tra le prime versioni previste per il 2026.

Una collaborazione da non perdere per i fan

"Preparatevi, allenatori di Pokémon, a catturare e a costruire alcuni dei vostri personaggi favoriti!" Questo l'appello lanciato dalle due aziende, che hanno garantito che la collaborazione permetterà di "far vivere il mondo di Pokémon in modi totalmente nuovi". L'interesse suscitato da questa unione di giganti del settore dei giocattoli rimane alto: la possibilità di costruire i propri Pokémon preferiti con i mattoncini LEGO è un'idea che promette grandi cose sia per i più giovani che per i fan più adulti di entrambi i brand.

Lego: un brand sempre più legato al mondo del gaming

La collaborazione con The Pokémon Company non è che l'ultima mossa della Lego nel mondo del gaming. Negli ultimi anni, The LEGO Group ha aumentato la sua presenza in questo settore, con la realizzazione di set tratti da famosi videogiochi Nintendo come Super Mario, The Legend of Zelda e Animal Crossing. È in arrivo, inoltre, un set ispirato al Game Boy ed è appena stato rilasciato, in esclusiva per il LEGO store, un imponente set di Mario Kart, che comprende ben 1972 pezzi. Non solo Nintendo, però: LEGO ha lavorato anche con altre franchise di videogiochi, come Sonic the Hedgehog, Horizon, Fortnite e Overwatch.

L'addio di Mattel

Prima dell'accordo con LEGO, The Pokémon Company aveva una partnership ventennale con Mattel per la produzione di set costruibili della linea Mega Bloks e Mega Construx. Mattel aveva annunciato nel 2022 il rinnovo della licenza per "gli anni a venire", ma ora sembra che Lego rileverà il business a partire dal prossimo anno.

Dunque, dal 2026 i fan di Pokémon potranno costruire il proprio Pikachu o, forse, anche altri celebri Pokémon come Bulbasaur, Charmander o Squirtle, interamente in mattoncini LEGO. Un'esperienza unica per chi ama questi due mondi tanto diversi eppure complementari.