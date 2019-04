Assassin’s Creed: un easter egg di The Division 2 suggerisce l’ambientazione del prossimo capitolo?

Assassin's Creed non uscirà quest'anno, ma questo non significa che non si possa iniziare già a speculare: l'easter egg è credibile?

Assassin’s Creed è una delle saghe più giocate dal pubblico e l’attesa per un nuovo capitolo è sempre molta. Nel tempo che intercorre un gioco e il successivo, i fan non possono far altro se non speculare su quali saranno le caratteristiche del prossimo videogame. Recentemente, è circolato in rete un nuovo rumor, basato su un poster presente all’interno di The Division 2.

L’immagine, che potete vedere poco sotto, è stata condivisa tramite la Wiki Community di Assassin’s Creed dall’utente AlifMorrisonudin, il quale ritiene si tratti di un easter egg. Si tratta, come detto, di un poster nominato Valhalla che ritrae un qualche tipo di sovrano nordico che impugna una staffa e una sfera: quest’ultima sembrerebbe essere però la Mela dell’Eden, importante elemento della lore di Assassin’s Creed.

L’immagine condivisa non è di qualità molto elevata e gli artefatti sferici sono un elemento ricorrente, come simbolo di potere, in molte culture, quindi non è detto che si tratti veramente della Mela dell’Eden: certo, si rivelerebbe una coincidenza molto grande, se così fosse.

Non è però la prima che l’ambientazione norrena viene associata ad Assassin’s Creed. Nel 2018, un ex-dipendente Ubisoft, l’artista Michel Nucera, ha pubblicato sul proprio profilo di ArtStation una serie di immagini che univano lo stile di Assassin’s Creed a quello del periodo vichingo. I concept art sono poi stati eliminati e Nucera ha affermato che si trattava unicamente di un progetto personale e non legato a Ubisoft.

Tutti questi sono però semplici rumor e speculazioni: attualmente i fatti sono nulli. Altre speculazioni, sempre infondate, vedevano la serie diretta verso Roma (già apparsa in versione Rinascimentale in Assassin’s Creed Brotherhood): in questo caso il prossimo gioco rimarrebbe nel Mediterraneo e quindi “a portata” dell’Egitto di Origins e della Grecia di Odyssey. Diteci, voi cosa preferireste?