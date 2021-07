Assassin’s Creed Infinity: il futuro della saga abbraccerà i giochi a servizi

La saga di Assassin’s Creed è sicuramente una delle più longeve e importanti dell’epoca videoludica moderna. Nonostante gli ultimi capitoli abbiano attirato una serie di critiche, la community appassionata al brand Ubisoft è ancora molto interessata alle avventure storiche proposte da gioco a gioco. Ora, in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo, abbiamo ricevuto un primo importantissimo dettaglio su quello che sarà il futuro della saga.

Ce ne ha parlato la redazione di Bloomberg con un lungo articolo, grazie al quale scopriamo diversi retroscena sul brand e su quello che gli appassionati dovranno aspettarsi da adesso in poi. In primis, come viene riportato anche dal noto giornalista Jason Schreier, il futuro di Assassin’s Creed abbraccerà un formato da gioco a servizi. Nello specifico, nel report si parla dello sviluppo di una nuova esperienza sviluppata dai team di Ubisoft Montrealò e Quebec.

Il titolo in questione si chiama Assassin’s Creed Infinity e viene definito come un’enorme piattaforma progettata per avere più attività e ambienti al suo interno. Entrambi i team di sviluppo si alternano nella produzione dei vari capitoli della saga, ma questa volta le cose stanno per cambiare con gli studi che andrebbero a convergere in un singolo progetto che, presumibilmente, verrà portato avanti simultaneamente dagli studi Montreal e Quebec per diversi anni.

NEW: The future of Assassin’s Creed is live service. Ubisoft Montreal and Quebec have teamed up for Assassin’s Creed Infinity, a huge platform planned to have multiple settings. But after the reorg, several men accused of abuse remain in charge. My latest: https://t.co/fre2ljvh8g — Jason Schreier (@jasonschreier) July 7, 2021

Come viene sottolineato nel report di Bloomber, questo Assassin’s Creed Infinity sarebbe ben lontano dall’essere pronto a debuttare sul mercato, ma quando lo farà verrà impostato come un gioco a servizi con supporto prolungato e costante. Il gioco, comunque, non dovrebbe vedere la luce prima del 2024 (se non oltre), e come sottolinea anche Schreier è possibile che i piani di Ubisoft sul progetto possano cambiare in corsa.