Assassin’s Creed, il nuovo capitolo sarà ambientato in Cina?

Assassin’s Creed è una delle serie Ubisoft più longeva di sempre. Rappresenta in ogni capitolo, una lotta secolare tra gli Assassini, che lottano per la pace con l’utilizzo del libero arbitrio, ed i Templari, che desiderano anch’essi la pace, ma attraverso il controllo ed il potere. La serie presenta personaggi storici e fantascientifici, intrecciati con eventi e personaggi del mondo reale.

Un’intervista rilasciata da Yves Guillemot ai microfoni di Gamersky, riaccende i rumor su Assassin’s Creed Kingdom, il prossimo capitolo della saga per PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e, molto probabilmente, PS5 ed Xbox Scarlett.

Il CEO e fondatore di Ubisoft ha un sogno nel cassetto da molto tempo: un nuovo titolo della serie ambientato in Cina. Guillemot si è rivelato affascinato dall’idea di una possibile escursione degli Assassini nel Paese del Dragone.

Interpellato su questa possibilità, ha spiegato nell’intervista che: “Sarebbe fantastico poterlo fare. Non posso dire molto di più oggi, ma penso che sarebbe grandioso. Come ricorderete, abbiamo avuto un Assassin’s Creed in 2D ambientato in Cina, posso dire che è una cosa che prima o poi ci piacerebbe davvero poter realizzare“.

Come detto dallo stesso Guillemot, lo scenario cinese era già stato affrontato in passato, con l’uscita di Assassin’s Creed Chronicles: China il quale, tuttavia, si poneva come uno spin-off rispetto al gameplay ed alla struttura tradizionale della serie. Quello che vorrebbe Guillemot è un’opera che entri a far parte come episodio della saga principale.

Vi ricordiamo che il più recente episodio (Assassin’s Creed Odyssey), ci ha portato nell’Antica Grecia. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate, il prossimo gioco sullo scontro tra Assassini e Templari ci trasporterà nel mondo norreno, alle prese con galee e vichinghi.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe l’idea di un Assassin’s Creed ambientato in Cina?