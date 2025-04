MotoGP 25: -30% a 2 giorni dal lancio, ecco dove fare l'affare

La nuova edizione del gioco più atteso per gli appassionati di moto e corse sta per arrivare: MotoGP 25 è ormai vicino alla sua data di uscita e gli appassionati sono già in trepidante attesa. Se anche voi non vedete l'ora di mettere mano al controller e vivere l'emozione di correre sulle moto più potenti del mondo, c’è una notizia che vi farà sicuramente piacere. A due giorni dal lancio, MotoGP 25 è già disponibile per il preordine su Instant Gaming con uno sconto del 30% sulla versione PC.

MotoGP 25, chi dovrebbe acquistarlo?

MotoGP 25 è consigliato a tutti gli appassionati di motociclismo e videogiochi di simulazione che desiderano vivere l'emozione del campionato mondiale di MotoGP dalla propria postazione di gioco. Con uno sconto di quasi 18 euro rispetto al prezzo originale, questo titolo rappresenta un'ottima occasione per chi cerca un'esperienza di guida realistica e coinvolgente.

Il gioco soddisfa le esigenze di chi vuole mettersi nei panni dei campioni delle due ruote, sfrecciando sui circuiti più famosi del mondo e gestendo ogni aspetto della propria carriera motociclistica. Particolarmente indicato per i giocatori PC che amano i dettagli tecnici e la precisione nelle simulazioni sportive, MotoGP 25 vi catturerà con la sua fisica di guida migliorata e l'attenzione ai particolari.

È ideale per chi desidera una sfida appagante, sia che siate veterani della serie sia che vi avviciniate per la prima volta al mondo delle corse virtuali su due ruote. Con modalità single player e multiplayer, il gioco soddisfa sia l'esigenza di migliorarsi in solitaria sia il desiderio di competere online contro altri giocatori. La modalità carriera è stata ampliata, permettendovi di vivere l'ascesa da rookie a campione. A soli 42,19€ invece di 59,99€, vi offre ore di divertimento con la simulazione più completa e autentica del motomondiale. Lo consigliamo a chi cerca un'esperienza di guida realistica e coinvolgente.

Vedi offerta