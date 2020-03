Assassin’s Creed Ragnarok: Instant Gaming svela la data di uscita?

Ci risiamo: ancora una volta, il sito di Instant Gaming è giunto in aiuto a tutti i giocatori che sono curiosi di conoscere la data di uscita di un gioco. Lo ha fatto pochi giorni fa con Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, indicando l’uscita del gioco su Steam il 30 marzo (sebbene non vi sia ancora traccia del gioco sulla piattaforma), e ora anche con l’ipotetico Assassin’s Creed Ragnarok.

Il sito ha riportato la data di uscita che, stando a quanto indicato, dovrebbe avvenire per il 29 settembre 2020. Tuttavia, molti si chiedono come Assassin’s Creed Ragnarok possa avere una data di uscita, se ancora non si sa nulla di concreto sul titolo. Tutti i rumor e i leak trapelati lasciano intendere che le vicende del gioco avranno luogo nell’800-900 dopo Cristo, periodo in cui l’Europa era tartassata dalle incursioni vichinghe, e che la mappa di gioco, compreso il protagonista, saranno legati al mondo normanno. Si tratta solo di speculazioni, rumor e leak intorno al titolo del gioco, tant’è che potrebbe anche non chiamarsi “Ragnarok”. Anni fa, prima dell’uscita di Assassin’s Creed Origins, il titolo era conosciuto col nome di lavorazione “Empire” o “Osiris”: Ragnarok potrebbe essere, quindi, solo un nome indicativo.

Effettivamente, non c’è mai stata finora una conferma certa da parte di Ubisoft dell’esistenza di questo capitolo; in molti, poi, si sono chiesti com’è possibile che la data di uscita di Assassin’s Creed Ragnarok, di cui non abbiamo visto nulla e ne sappiamo altrettanto, sia prevista per settembre 2020, mentre di WatchDogs: Legion, di cui abbiamo assistito ad un gameplay all’E3 2019, non si hanno ancora notizie. Il link per l’acquisto di Assassin’s Creed Ragnarok potrebbe essere, pertanto, solo un placeholder, messo lì ad indicare una probabile uscita del titolo, che potrebbe rivelarsi inesatta.

Come al solito, quando si tratta di leak/rumor, vi invitiamo sempre a prendere le notizie date con le pinze, fin quando gli sviluppatori non forniranno informazioni attendibili. Una cosa, però, è certa: sono molti i fan che sperano che il titolo non prenda una stada ancor più impuntata sull’RPG, in contrapposizione con gli Assassin’s Creed del passato. Voi cosa ne pensate del mondo di Assassin’s Creed Ragnarok?