Assassin’s Creed Ragnarok, dubbi sull’autenticità del leak di una presunta Mjolnir Edition

Nelle ultime ore sono apparse nuove indiscrezioni in merito ad Assassin’s Creed Ragnarok. Il prossimo titolo della serie, dal nome in codice “Kingdom”, è attualmente in sviluppo presso Ubisoft e la sua uscita è prevista per la fine dell’anno. Sulla veridicità di questo nuovo rumor, comunque, ci sono al momento molti dubbi. L’utente BrownyOfficial ha pubblicato su Reddit lo screenshot di una presunta pagina di GameStop Italia che sarebbe stata poi rimossa e che avrebbe anticipato una possibile versione speciale del gioco.

Lo screenshot mostra una fantomatica Mjolnir Edition di Assassin’s Creed Ragnarok per Xbox One che sotto la voce “prenotazione” riportava la dicitura TDB. Insieme alla foto, l’utente di Reddit ha anche pubblicato un messaggio: “Stavo cercando un nuovo titolo da giocare mentre ero in Italia con la mia famiglia e ho visto questo. Sembra che le indiscrezioni sull’ambientazione siano vere”. Come ha fatto notare nel thread su Reddit l’utente JorRaptor si tratta quasi certamente di un falso.

La presunta pagina di Assassin’s Creed Ragnarok Mjolnir Edition presenta, infatti, in basso a destra lo stesso codice di prenotazione di WatchDogs Legion, altro titolo di prossima uscita di Ubisoft. La stringa numerica in questione è: 294423. Ad avvalorare i forti dubbi sull’autenticità del leak c’è anche il fatto che l’utente, interpellato sull’esistenza di un link, ha detto di avere inizialmente inserito la pagina tra quelle preferite ma di averla cancellata una volta che era stata rimossa.

L’utente non ha poi risposto neanche alla richiesta di un altro utente di recuperare il link dalla sua cronologia di navigazione del browser. Insomma sembra proprio che si tratti di un falso e di un semplice lavoro di editing. Ricordiamo che l’ambientazione nordica nel periodo dei Vichinghi, per quanto non ancora ufficializzata, ha trovato conferme da tante anticipazioni arrivate negli ultimi mesi e mai smentite. Altri rumor, invece, si erano rivelati del tutto falsi come quelli di alcuni presunti screenshot del gioco che erano apparsi online. Il titolo arriverà sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X e presumibilmente anche su quelle della generazione attuale.