Assassin's Creed Shadows si aggiorna: ecco tutte le novità

Le migliorie in arrivo nel primo importante aggiornamento di Assassin's Creed Shadows promettono di ridefinire l'esperienza di gioco per gli appassionati della serie. La patch 1.0.2 introduce innovazioni significative che vanno ben oltre le classiche correzioni di bug. Tra le novità più rilevanti figura la possibilità di reimpostare i Nodi Maestria, permettendo ai giocatori di sperimentare configurazioni alternative per i propri personaggi senza penalizzazioni. Ma le sorprese non finiscono qui: l'aggiornamento porta con sé anche notevoli miglioramenti alla meccanica di movimento a cavallo, elemento che molti giocatori consideravano perfettibile.

La dimensione dell'aggiornamento varia a seconda della piattaforma: richiederà 11GB su Steam e poco più di 16GB sugli altri store per PC. L'implementazione è prevista per le 16:00 ora italiana dell'8 aprile, segnando così il primo intervento sostanziale sul titolo dopo il lancio. Ubisoft ha inoltre accennato che questo è solo l'inizio di una serie di miglioramenti pianificati per il futuro, invitando la community a rimanere sintonizzata per ulteriori novità.

Il cavallo, fedele compagno di viaggio in ogni capitolo della saga di Assassin's Creed, riceve finalmente le attenzioni che merita. L'aggiornamento introduce la funzionalità "Auto-follow", che consentirà al destriero di seguire automaticamente la strada verso la destinazione marcata sulla mappa. Un'innovazione che promette di rendere gli spostamenti più fluidi e meno frustranti, permettendo ai giocatori di godersi il paesaggio o pianificare le prossime mosse durante il tragitto.

Non solo: la velocità del cavallo all'interno delle aree urbane verrà significativamente aumentata. Questa modifica risponde a una delle lamentele più frequenti tra i giocatori, che trovavano troppo lento lo spostamento nelle città densamente popolate del Giappone feudale rappresentato nel gioco. Gli spostamenti diventeranno così più rapidi e dinamici, migliorando il ritmo complessivo dell'esperienza.

Un'altra miglioria fondamentale riguarda la gestione dell'inventario. Il nuovo sistema permetterà di vendere o smantellare più oggetti contemporaneamente, eliminando la necessità di gestire singolarmente ogni pezzo dell'equipaggiamento.

L'aggiornamento include anche miglioramenti al bilanciamento degli scontri con i boss, rendendoli più equilibrati e gratificanti. Le "doppie assassine" saranno più fluide ed efficaci, mentre la reattività di Naoe, uno dei due protagonisti giocabili, verrà migliorata in diverse situazioni.

La possibilità di reimpostare i Nodi Maestria rappresenta forse l'innovazione più significativa per i giocatori veterani. Questa funzione permette di riconfigurare completamente le abilità di Naoe e Yasuke senza penalità, offrendo la libertà di sperimentare build alternative e stili di gioco diversi.

Insomma, con questi miglioramenti, Ubisoft dimostra di prestare attenzione al feedback della community, implementando modifiche che migliorano sia l'accessibilità che la profondità del gameplay. Potete leggere le patch notes complete qui.