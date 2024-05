Dopo mesi di attesa, Ubisoft ha finalmente presentato Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo principale della longeva e iconica serie che vedrà la luce il 15 novembre per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Vista la sua forte componente storica potreste essere interessati a saperne di più prima della sua uscita, e in tal caso siete nel posto giusto!

Quando e dove è ambientato Assassin's Creed Shadows?

Assassin's Creed Shadows è ambientato nel Giappone feudale, precisamente durante il periodo Azuchi-Momoyama, che copre gli anni dal 1573 al 1603. Si tratta di un'epoca di tumultuose trasformazioni per il Giappone, un periodo in cui la nazione lottava per unificarsi tra conflitti interni, influenze straniere ed emergenti gruppi di potere. La trama si sviluppa, dunque, durante un periodo storico cruciale, contrassegnato da battaglie epiche e significativi cambiamenti culturali.

Qualche informazione sul periodo Azuchi-Momoyama

Il periodo Azuchi-Momoyama (1573-1603) rappresenta una fase cruciale della storia giapponese che segna la transizione dal periodo degli Stati Combattenti (Sengoku) all'era Edo. Questo periodo prende il nome dai castelli di Azuchi, costruito da Oda Nobunaga, e Momoyama, eretto da Toyotomi Hideyoshi. È caratterizzato da significativi cambiamenti politici, sociali e culturali.

Oda Nobunaga fu un daimyo che giocò un ruolo fondamentale nella fine del periodo Sengoku. Iniziò il processo di unificazione del Giappone implementando riforme militari e amministrative. Dopo la sua morte, il suo successore, Toyotomi Hideyoshi, continuò il processo di unificazione, noto anche per le sue campagne militari in Corea e per le riforme sociali come il "censimento delle spade," che disarmò i contadini e consolidò il potere dei samurai.

Dopo la morte di Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu consolidò il potere nella battaglia di Sekigahara nel 1600 e stabilì lo shogunato Tokugawa, che governò il Giappone fino al 1868. Questo segnò l'inizio del periodo Edo.

Culturalmente, il periodo è noto per la costruzione di imponenti castelli come quello di Himeji e Azuchi, che non erano solo fortezze militari ma anche centri amministrativi e simboli del potere dei daimyo. Inoltre, ci fu un fiorire delle arti, inclusa la cerimonia del tè, il teatro Noh e la pittura su paraventi, con Hideyoshi stesso come grande patrono delle arti.

Durante questo periodo, il Giappone aprì maggiormente i suoi porti al commercio con l'Europa, accogliendo missionari cristiani e commercianti portoghesi, spagnoli e olandesi, portando a un significativo scambio culturale e tecnologico.

Il periodo Azuchi-Momoyama termina ufficialmente con l'istituzione dello shogunato Tokugawa da parte di Ieyasu nel 1603, segnando l'inizio di un'era di pace e isolamento nota come periodo Edo. Questa fase della storia giapponese è fondamentale per comprendere lo sviluppo successivo della società giapponese e la formazione della sua cultura classica.

Chi sono i protagonisti di Assassin's Creed Shadows?

In Assassin's Creed Shadows i protagonisti sono Yasuke e Naoe. Yasuke è basato su una figura storica reale, un samurai africano che esplora il Giappone per la prima volta, mentre Naoe è una shinobi femminile originaria della provincia di Iga, nota per essere la culla dei ninja. IlInizialmente su fronti opposti, i due si uniscono per perseguire la giustizia e aiutare a plasmare una nuova era per il Giappone. La loro collaborazione li porterà a esplorare eventi storici cruciali, come la devastazione di Iga da parte delle forze di Nobunaga. Durante il loro viaggio, incontreranno varie figure di spicco e cresceranno personalmente, sviluppando un legame profondo e affrontando sfide che metteranno alla prova le loro convinzioni e abilità.

Insomma, questa ambientazione offre un mix di stili di gioco, con Yasuke che rappresenta un approccio più combattivo e diretto tipico dei samurai, e Naoe che incarna le tattiche furtive e silenziose dei ninja, richiamando le origini della serie Assassin's Creed. Nel corso dei prossimi mesi probabilmente scopriremo più informazioni riguardo Assassin's Creed Shadows, per cui vi invitiamo a tornare su questo articolo per scoprire di più!