Assassin's Creed Shadows, dove preordinarlo al miglior prezzo

Dopo mesi di attesa Ubisoft ha finalmente presentato Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo principale della longeva e iconica serie che questa volta ci porterà nel Giappone, e più precisamente nei panni di ben due protagonisti. Se non vedete l'ora di immergervi nell'avventura - che, lo ricordiamo, uscirà il 15 novembre - siete nel posto giusto, dato che in questo articolo troverete una lista di tutti gli store in cui preordinarlo al miglior prezzo.

Assassin's Creed Shadows, di cosa parla?

Assassin's Creed Shadows è un nuovo capitolo della celebre serie di Assassin's Creed, sviluppato da Ubisoft Quebec, noto per il suo coinvolgente AC Odyssey. Ambientato nel Giappone del XVI secolo, un'epoca di tumultuose trasformazioni, il gioco esplora il periodo in cui la nazione lottava per unificarsi tra conflitti interni, influenze straniere ed emergenti gruppi di potere. La trama ruota attorno a due protagonisti complementari: Yasuke, un guerriero di origini africane che diventa un guerriero del potente daimyo Oda Nobunaga, e Naoe, una shinobi della provincia di Iga, figlia di un famoso ninja.

Inizialmente su fronti opposti, i due si uniscono per perseguire la giustizia e aiutare a plasmare una nuova era per il Giappone. Il gioco promette di esplorare eventi storici cruciali, come la devastazione di Iga da parte delle forze di Nobunaga, mentre i protagonisti incontrano varie figure di spicco durante il loro viaggio, crescendo personalmente lungo il percorso.

Assassin's Creed Shadows, quando esce?

L'uscita di Assassin's Creed Shadows è prevista per il 15 novembre 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Assassin's Creed Shadows, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Shadows, il più recente capitolo della serie, amplifica il già ricco mosaico narrativo offerto da Ubisoft nel corso degli anni. Pensato sia per gli appassionati della saga che per coloro che non ci hanno mai giocato, si distingue per il suo profondo legame con la cultura e le tradizioni del Giappone feudale. Offre, dunque, una nuova prospettiva su ambientazioni e personaggi storici, rendendolo un'esperienza coinvolgente e memorabile. Con una trama avvincente e dettagli grafici sbalorditivi, come mostrato nel recente trailer, Shadows promette un divertimento senza fine per gli amanti dell'azione e dell'avventura.

Assassin's Creed Shadows, quali versioni esistono?

Per quanto riguarda le versioni disponibili, ci sono tre opzioni:

Edizione Standard: Include il gioco completo con alcuni bonus digitali per i preordini, come la missione bonus "Solo come un cane". Edizione Gold: Oltre al gioco base, include il season pass e offre la possibilità di giocare in anteprima di tre giorni. Edizione Ultimate: Rivolta ai veri fan di Assassin's Creed, include tutto ciò che c'è nell'Edizione Gold, oltre all'Ultimate Pack che offre una serie di contenuti extra, come set attrezzatura e armi per i personaggi principali, ornamenti unici per personalizzare il rifugio e punti talento aggiuntivi. Collector's Edition: Include tutto ciò che è presente nell'Ultimate Edition più una Steelbook, una mappa del mondo, una statua di Naoe e Yasuke, la Katana Tsuba di Naoe a grandezza naturale, un Wall Creed Scroll, un artbook da collezione di 84 pagine e 2 litografie sumi-e.

Assassin's Creed Shadows, dove preordinarlo al miglior prezzo

Preordinare Assassin's Creed Shadows consente di accedere al gioco con 3 giorni di accesso anticipato, rendendo, dunque, particolarmente conveniente l'acquisto in preorder. Di seguito trovate gli store in cui è disponibile nelle varie versioni col prezzo migliore!

LIMITED EDITION - Esclusiva Amazon

GOLD EDITION - Amazon

STANDARD EDITION - Ubisoft Store

ULTIMATE EDITION - Ubisoft Store

COLLECTOR'S EDITION - Ubisoft Store