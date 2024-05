Yasuke: chi è il Samurai protagonista di Assassin’s Creed Shadows

Il 2024 entra nel vivo, e con lui continuano ad arrivare tutta una serie di interessanti novità per gli amanti del videogioco: con i più importanti eventi di settore dietro l’angolo, possiamo dire che spesso e volentieri ci troviamo solo con l’imbarazzo della scelta sotto moltissimi punti di vista. Tra le ultime news spicca senza ombra di dubbio l’annuncio di Assassin’s Creed Shadows, prossimo capitolo della saga che arriva a un anno dall’apprezzato Mirage: la prossima fatica di casa Ubisoft avrà come protagonista il Samurai Yasuke, per la prima volta vestiremo insomma i panni di un personaggio realmente esistito. Scopriamo insieme chi è Yasuke e qual è la sua storia.

Chi è Yasuke: la vera storia e le origini

Alcuni di voi conosceranno Yasuke dall’omonima serie Netflix, un anime che purtroppo non ha entusiasmato il pubblico nonostante le ottime premesse: da un’eccellente colonna sonora curata da Flying Lotus a un comparto artistico di primo livello, curato dallo studio MAPPA, gli elementi in grado di decretare il successo della produzione non mancavano di certo. Indipendentemente dal risultato finale, la storia di Yasuke merita in ogni caso di essere conosciuta: chi è questo misterioso guerriero, la cui immagine è praticamente radicata nell’immaginario collettivo?

Secondo molte fonti storiche, Yasuke è stato tra i primi africani a mettere piede in Giappone, nonché il primo a comparire all’interno di documenti storici ufficiali. Il suo periodo di permanenza accertato nel Sol Levante fu molto breve, e durò dal 17 agosto 1579 al 21 giugno 1582¹. Non sono molte le effettive testimonianze che raccontano di Yasuke, e le poche risultano effettivamente frammentarie, ma intorno a lui si è andata a creare nel tempo una vera e propria leggenda. Partiamo da ciò che effettivamente è documentato: il nome Yasuke - in origine si chiamava Yusufe - gli fu dato da Nobunaga, potente signore che all'epoca dominava un Giappone sconvolto dalla guerra civile del periodo Sengoku.

Quest’ultimo rimase affascinato dall’altezza, dalla fisicità e dai tratti dell’uomo: di certo appartenente all’etnia africana, non siamo tutt’ora certi della sua precisa provenienza. L'Histoire de l'eglise du Japon di Jean Crasset afferma che Yasuke era un servo portato dall'India quando Alessandro Valignano arrivò in Giappone, mentre l'Histoire Ecclesiastique Des Isles Et Royaumes Du Japon di François Solier afferma che era originario dell'Africa orientale portoghese (l’attuale Mozambico)².

Il Samurai Yasuke

Impressionato e colmo di ammirazione per Yasuke, Nobunaga si adoperò per liberarlo: messe alla prova le sue abilità di guerriero, decise inoltre di donargli una katana e una casa. Dopo essere diventato un vassallo del clan Oda Yasuke seguì Nobunaga ad Azuchi, nella provincia di Omi, dove fu nominato koshō (paggio, servo). Yasuke appare per la prima volta nei documenti storici l'11 maggio 1582: ne Il Diario di Ietada di Matsudaira Ietada, un vassallo di Tokugawa Ieyasu, viene menzionato come accompagnatore di Nobunaga nel suo giro di ispezione della regione. Un viaggio svolto a seguito dell’eliminazione, da parte del potente signore, del clan Takeda di Kai. La descrizione dell'11 maggio 1582 afferma:

“Nobunaga-sama era accompagnato da un uomo nero che gli era stato presentato dai missionari e al quale aveva concesso uno stipendio. Il suo corpo era nero come l'inchiostro, ed era alto 1 metro e 82 centrimetri. Si dice che il suo nome fosse Yasuke.”³

La misteriosa fine di Yasuke

Dopo poche settimane, esattamente il giorno 21 giugno 1582, Yasuke si trovava in compagnia di Oda quando questi venne tradito dal generale Akechi Mitsuhide. L’episodio passò alla storia come l'incidente di Honnō-ji, e costrinse l’allora uomo più potente del Giappone al suicidio. Yasuke riuscì a fuggire con il figlio di Oda, ma entrambi vennero catturati dalle truppe del generale traditore. Il Samurai, disprezzato da Mitsuhide che lo reputava solo una "bestia", venne consegnato ai gesuiti e non si hanno resoconti su quella che è stata la sua fine⁴.

Negli anni la figura di Yasuke è apparsa molte volte all’interno della cultura popolare, ritagliandosi uno spazio importante nell’immaginario collettivo globale. Lo troviamo ad esempio nel videogioco Nioh e nel suo sequel, così come nel romanzo satirico Kuronbō di Shūsaku Endō (1971) e persino nel mondo della musica: nel febbraio 2023, la scuola di samba brasiliana Mocidade Alegre del carnevale di San Paolo ha eseguito una canzone di samba dedicata a Yasuke, vincendo peraltro il primo premio al concorso di quell'anno.

Assassin's Creed Shadows, quattordicesimo capitolo principale della saga firmata Ubisoft, uscirà il 15 novembre 2024 per Microsoft Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Amazon Luna. Allora, siete pronti a vestire i panni di Yasuke?