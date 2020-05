Assassin’s Creed Unity come non l’avete mai visto: supporto al 4K e ray tracing attivato in questo video

Mentre siamo in attesa che Ubisoft rilasci altri particolari riguardanti Assassin’s Creed Valhalla, un fan della serie ha realizzato in maniera amatoriale un filmato riguardante alcune sequenze di gioco di Assassin’s Creed Unity, con tanto di supporto al ray tracing e in risoluzione 4K. Il video presenta una qualità grafica così curata da essere stato intitolato col nome “Assassin’s Creed Unity Remastered”.

In effetti, la qualità generale che ci viene mostrata potrebbe non essere molto distante da quello che vedremo con i tanto attesi videogiochi in uscita sulle console di nuova generazione di casa Sony e Microsoft. Il video che potete visionare proprio qui sotto, è stato realizzato tramite l’utilizzo di alcune mod grafiche che hanno permesso di migliorare nettamente la resa grafica generale di Assassin’s Creed Unity, che ricordiamo essere un titolo uscito ormai più di qualche anno fa.

L’utente in questione ha anche specificato che il video è stato realizzato su un PC che monta un Intel Core i5 8400, 32 GB di Ram DDR4, Nvidia GeForce RTX 2080Ti e un rapido SSD Samsung 970 EVO NVME M.2. Si tratta dunque di una macchina molto potente, e sicuramente più prestante rispetto alle console attualmente presenti sul mercato. Inoltre, il filmato è stato realizzato in 4K e 60 fotogrammi al secondo.

In chiusura, vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine per tutte le prossime novità inerenti l’universo di Assassin’s Creed, in vista anche di ulteriori informazioni sul tanto atteso AC Valhalla. E voi cosa ne pensate del filmato creato dall’utente? Secondo voi, sarà questa la qualità generale che raggiungeremo con il prossimo salto generazionale all’orizzonte? Diteci la vostra come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.