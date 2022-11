Ubisoft ha annunciato il termine del supporto per il suo Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare su Amazon). Con un post nel blog ufficiale dello studio, infatti, apprendiamo che il prossimo DLC, in uscita a dicembre, sarà anche l’ultimo atto di un’avventura che il team ha portato avanti per due anni. Tuttavia, con l’annuncio di questo contenuto aggiuntivo, è arrivata anche la delusione dei fan per l’assenza di una modalità molto attesa.

Andiamo per ordine: il nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla si chiamerà proprio L’ultimo capitolo. Come detto, con questo pacchetto che segue L’ira dei druidi e, soprattutto, contenuti come L’alba del Ragnarok, si conclude il supporto di Ubisoft per il titolo. Per poter accedere al contenuto sarà obbligatorio raggiungere alcuni requisiti elencati dagli sviluppatori sul sito ufficiale. Innanzitutto, dovremo aver concluso la storia del gioco, avviando trattative con tutti i territori dell’Inghilterra. Poi, sarà obbligatorio completare le storie di Asgard e di Jotunheim, potenziare il nostro insediamento a livello cinque, ed eliminare tutti i bersagli dell’Ordine degli Antichi e scopri l’identità del capo.

I requisiti per accedere a L’ultimo capitolo di Assassin’s Creed Valhalla, dunque, sono piuttosto alti e richiedono una notevole quantità di ore di gioco. Per questo motivo, molti fan hanno storto il naso sull’assenza della modalità New Game+, attesa a lungo da tutti gli appassionati del titolo di Ubisoft. La conferma è arrivata proprio dagli sviluppatori e ha immediatamente generato discussioni tra i giocatori.

Ricreare un personaggio da zero e raggiungere i requisiti necessari per avviare il DLC, infatti, richiede moltissimo tempo e in molti avrebbero preferito continuare ad utilizzare il proprio personaggio con un livello di sfida aumentato. In ogni caso, L’ultimo capitolo di Assassin’s Creed Valhalla sarà lanciato il 6 dicembre 2022 per PlayStation, Xbox e PC. Il futuro di Ubisoft, invece, prevede moltissimi altri contenuti per la sua serie dedicata agli assassini.