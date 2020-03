Assetto Corsa Competizione, al via le iscrizioni all’AK Charity Challenge

È stata annunciata oggi la AK Charity Challenge, il torneo su Assetto Corsa Competizione dedicato ai sim racers che desiderano supportare attivamente, tramite una donazione, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, attualmente impegnato in prima linea nella battaglia contro il COVID-19. La competizione, organizzata da AK Informatica e supportata dai partner Intel e Logitech, offre la possibilità ai partecipanti di vincere diversi premi, ecco tutti i dettagli.

Come iscriversi

Per partecipare alla competizione, come cita il regolamento ufficiale disponibile sul sito, è necessario possedere l’Intercontinental GT Pack e, una volta terminata la procedura di registrazione dove vi sarà richiesto di donare 15,00 euro tramite PayPal, una mail di conferma dell’avvenuto pagamento includerà anche la password per accedere ai diversi server “hotlap”. L’iniziativa comprende anche la possibilità di donare liberamente qualsiasi cifra da voi scelta tramite l’apposita sezione Free Donation, senza necessariamente dover partecipare al torneo.

L’AK Charity Challenge è aperta a tutti i sim racers, italiani e residenti all’estero, purché abbiano già compiuto 16 anni.

Il Format

Gli organizzatori hanno optato per una modalità di prequalifica (accessibile solo dopo la registrazione) tramite hotlap che avrà inizio da oggi e terminerà il 26 marzo. Particolarità di questa sessione è la possibilità di utilizzare qualsiasi vettura GT3 per far segnare il miglior tempo possibile e guadagnarsi uno dei 25 posti disponibili per le due gare finali; attenzione però, nel caso sarete selezionati per le finalissime sarete costretti ad utilizzare la stessa auto con cui avete segnato il vostro miglior tempo, rigorosamente salvato nei replay nel caso gli organizzatori decidano di visionarlo.

I 25 piloti virtuali selezionati dalle prequalifiche si sfideranno il 29 marzo in due competizioni, una da 40 minuti e una da un’ora, sul circuito di Kyalami, in Sudafrica. Infine i 5 sim racers che avranno accumulato più punti al termine delle due gare riceveranno dei premi, tra questi segnaliamo un PC da gaming by AK Informatica per il primo classificato, un monitor gaming Samsung per il secondo classificato e un paio di cuffie gaming per il terzo classificato. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale, siete pronti a scendere in pista?