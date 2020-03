Atalanta eSports Team, annunciato il roster dei giocatori

Dopo l’annuncio della nascita dell’Atalanta Esports Team, la squadra virtuale che rappresenta l’Atalanta Bergamasca Calcio e che parteciperà ai campionati virtuali della eSport Serie A su FIFA 20 e PES 2020, sono stati ufficializzati tutti i nomi dei giocatori. Eccoli nel dettaglio con i loro corrispettivi nickname:

Su FIFA 20 rappresenteranno l’Atalanta Esports Team Antonio Mincione (ProRope72), Mattia Benedetti (Mattiabene7), Enrico Piazzalunga (Piaazzaa) e Danilo Pinto (Danipitbull). Su PES 2020 invece sarà Jacopo Crocchia (JC_STUNNER) a vestire i colori della squadra bergamasca. La base operativa del team virtuale sarà invece l’eSport Palace di Bergamo, il primo e-stadio italiano dove i giocatori potranno allenarsi e beneficeranno del supporto del coach Marco Mercieca (ilMerci).

Il progetto Atalanta Esports è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Atalanta B.C, Esport Palace come Esports provider e AK Informatica. Abbiamo inoltre avuto occasione di parlare proprio con il titolare di quest’ultima, Alessio Cicolari, che ha dichiarato ai nostri microfoni:

«Non ce l’avremmo mai fatta senza il reale e concreto interesse del club Atalanta Bergamasca Calcio. In più è stato fondamentale il supporto dei nostri partner, tra i quali non posso non citare i nostri producer Weave Creative Media, che hanno realizzato la videoclip del media day e Tom’s Hardware, sempre disponibile a promuovere le iniziative Esports meritevoli ed interessanti. Sono davvero fiero del progetto Atalanta Esports e continuo a credere con tutto me stesso in questo mondo competitivo “virtuale”».