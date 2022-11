Ci siamo lasciati alle spalle un mese di ottobre molto ricco di uscite, ma anche novembre sarà pieno di tante nuove esperienze videoludiche molto attese e di grande qualità tutte da giocare. Possiamo dire che il 2022 terminerà col botto, ma se pensiamo a quello che uscirà solo nei primi mesi dell’anno nuovo ci sarà sicuramente da divertirsi. Ai titoli già annunciati fino ad oggi se ne aggiunge uno molto atteso come Atomic Heart, l’FPS opera prima di Mundfish che fin dal suo primo annuncio ha attirato grandissime attenzioni.

In questi ultimi mesi molte indiscrezioni sono tornate a mettere sotto i riflettori Atomic Heart, facendo presagire che da un momento all’altro sarebbe arrivato l’annuncio della data d’uscita. Ora finalmente ci siamo, con le pagine social di Mundfish e Focus Entertainment che si sono aggiornate svelandoci un nuovo trailer inedito con tanto di data di lancio dell’affascinane sparatutto in prima persona.

Ci siamo quindi, Atomic Heart vedrà la luce il prossimo 21 febbraio 2023. Una data abbastanza vicina e che ci permette di dover pazientare giusto qualche mese prima di entrare in questo nuovo mondo virtuale. Ricordiamo che l’opera prima di Mundfish presenta un’ambientazione folle all’interno di un modo utopico pieno di violenza e automi meccanici di ogni tipo. Il tutto affiancato da un world building che ha saputo incuriosire gli appassionati del genere FPS fin dal primo annuncio.

Con questo nuovo annuncio possiamo aggiungere un altro titolo alle uscite attese nei primi mesi del 2023. Ricordiamo che Atomic Heart uscirà il prossimo 21 febbraio 2023 sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Inoltre, bisogna ricordare che l’opera prima di Mundfish uscirà al day one anche nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche grazie ad Amazon), così da permettere a proprio tutti di testare questa nuova esperienza in prima persona.