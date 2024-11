Avatar Frontiers of Pandora gira peggio su PS5 Pro rispetto a PS5

L'espansione "Secrets of the Spires" e un importante aggiornamento per Avatar: Frontiers of Pandora (gioco acquistabile su Amazon) sono stati rilasciati ieri da Ubisoft e Massive Entertainment. L'update ha introdotto il supporto nativo per PS5 Pro, ma la nuova modalità grafica obbligatoria sta causando problemi che onestamente nessuno si aspettava.

Nonostante un aumento della risoluzione nativa e performance più stabili, molti giocatori hanno riscontrato un marcato effetto shimmering sulla PS5 Pro, particolarmente evidente nella vegetazione abbondante del gioco. Questo fenomeno si manifesta come un tremolio o sfarfallio delle texture, rendendo paradossalmente l'aspetto visivo peggiore rispetto alla versione PS5 standard.

Il canale YouTube GamingTech ha pubblicato un video comparativo che evidenzia chiaramente questi problemi. Alcuni ipotizzano che la causa possa essere un'implementazione non ottimale del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) in sostituzione dell'FSR (FidelityFX Super Resolution), risultando in un upscaling troppo aggressivo che genera artefatti visivi.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Problematiche analoghe erano state riscontrate da Digital Foundry nella versione PS5 Pro di Star Wars Jedi: Survivor, attribuendole a una scadente implementazione della tecnologia di upscaling proprietaria della console. In realtà anche Silent Hill 2 e Alan Wake 2 hanno subito problematiche simili, mentre i first party sembrano quelli ad aver ottenuto più vantaggi. Tra l'altro, nel caso di Avatar: Frontiers of Pandora, i giocatori non hanno alternative: la nuova modalità grafica "60 FPS Quality Mode" con PSSR sostituisce completamente le precedenti impostazioni su PS5 Pro.

La community auspica che Massive Entertainment intervenga rapidamente per risolvere questi problemi tecnici, migliorando l'esperienza visiva su PS5 Pro. Ma non è scontato possa accadere presto, visto che molti altri team si sono trovati e si stanno trovando in difficoltà con l'integrazione di questa tecnologia. In gran parte potrebbe essere solo un "banale" problema di ottimizzazione, siamo certi che nel corso dei prossimi mesi e anni, tutte le software house impareranno ad adeguarsi a questo nuovo sistema di upscaling.