Il primo spot di Nintendo negli USA, mostrava il nome di un'altra azienda

Nel 1980, Nintendo non era ancora un nome famoso negli Stati Uniti, motivo per il quale il celebre Game & Watch, Ball, venne concesso in licenza a un'azienda differente, che lo rinominò Toss-Up.

Il motivo era semplice, i Game & Watch non erano ancora un fenomeno di massa e in USA quella tipologia di prodotto non sembrava promettente. Per questi motivi, il primo spot che mostrò un prodotto Nintendo al pubblico statunitense, non presentava il nome dell'azienda da nessuna parte, così come il brand Game & Watch, come dimostrato da una copia dello spot recentemente restaurata.

La serie Game & Watch, inizialmente venne venduta negli USA attraverso un accordo di licenza con la società Mego, che ribattezzo i Game & Watch: "Time-Out". Come riferito da The Video Game History Foundation, in un post sul blog di Time Extension, questo primo spot risale al 25 giugno 1980, poco dopo la fondazione di Nintendo of America.

Chris Kohler ha trovato la bobina da 16mm dello spot su eBay e, dopo averla acquistata, l'ha prestata alla fondazione per la digitalizzazione, e preservazione, dei contenuti audiovisivi.

A causa dello sbiadimento dei colori, il quale aveva lasciato una dominante magenta nell'immagine, il filmato è stato restaurato completamente nella sua controparte digitale, andando a sostituire la terribile versione, ribattezzata"potato quality", disponibile su YouTube da qualche anno.

Lo spot mirava a un pubblico di giovani adulti e cercava di convincere i potenziali clienti che era possibile sostituire gli sport reali con uno "sport elettronico", in caso di impedimenti fisici, come dolori o infortuni.

Questo approccio pubblicitario era significativamente diverso dalle future campagne di Nintendo, che avrebbero focalizzato l'attenzione su bambini, e famiglie, per sdoganare il videogioco all'interno delle case degli americani.

Quello che fa sorridere, però, è il fatto che il celebre Ball si presenti con un nome diverso, così come l'unico brand presente in questo storico spot è quello della Mego.

Altresì interessante è il fatto che i primi quattro Game & Watch commercializzati in America vennero tutti rinominati, e distribuiti dalla Mego. Toss-up, Flagman, Exterminator e Fireman Fireman, sono fra i prodotti più ricercati dai collezionisti, in quanto mostrano gli albori di un'azienda che divenne, pochi anni più tardi, sinonimo di videogioco in tutto il mondo.