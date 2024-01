Avowed: svelato il periodo di uscita e numerosi dettagli sul gameplay

Durante l'Xbox Developer Direct di oggi, è stato presentato un approfondito "dietro alle quinte" del prossimo RPG di Obsidian, Avowed, insieme alla conferma di una finestra di uscita fissata per questo autunno.

Il nuovo materiale mostrato fornisce ulteriori dettagli sul sistema di combattimento presente nel gioco, con un'attenzione specifica su loadout personalizzabili e veloci cambi di stile di gioco per adattarsi a situazioni differenti.

I giocatori avranno la possibilità di passare rapidamente dall'utilizzo di magie, al tiro di precisione con le armi da fuoco, fino all'immancabile combattimento corpo a corpo, adeguandosi alle differente esigenze per affrontare nemici con differenti specializzazioni, tra guaritori, difensori e avversari particolarmente impegnativi, almeno secondo quanto dichiarato da Obsidian.

Inoltre, è stata presentata un'anteprima di come Avowed gestirà le scelte e le conseguenze attraverso una missione in cui il giocatore trova i corpi di soldati caduti.

I giocatori saranno chiamati a confrontare un possibile disertore e dovranno prendere na decisione reagendo a ciò che ritengono sia giusto. Obsidian afferma che Avowed si concentrerà su "sfumature morali e aree grigie", con i personaggi che reagiranno in modo differenziato in base alle scelte compiute.

Un'aspetto molto interessante risiede nel fatto che a seconda delle decisioni che verranno prese, le aree "sociali" (ovvero dove si interagirà con gli altri NPC) muteranno di conseguenza, con i personaggi non giocanti che presenteranno reazioni differenti.

Infine, è stata offerta una panoramica dei diversi biomi di Living Lands, i quali includono foreste, vulcani e terre desolate. Gli sviluppatori di Obsidian hanno descritto Avowed come un gioco "strano", ma affascinante, ricco di segreti, luoghi insoliti e creature straordinarie.

Avowed è in fase di sviluppo da diversi anni, avendo fatto la sua prima comparsa nel 2020 all'Xbox Games Showcase e successivamente mostrato per la prima volta in un evento Xbox lo scorso anno.

Ambientato nel mondo di Eora, già noto per il gioco Pillars of Eternity, Avowed si distingue per un approccio inizialmente pensato come multiplayer, sebbene tale caratteristica sia stata abbandonata, e per dimensioni, e scopi, più vicini a quelli di The Outer Worlds rispetto a Skyrim.